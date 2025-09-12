Jueces de paz escolares de Bambamarca lideran pasantía ambiental ejemplar para todo el Perú
Este esfuerzo, aplaudido por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, destaca el papel de los jueces de paz escolares como agentes de cambio y modelos a seguir en la educación ambiental del Perú.
En una destacada iniciativa que marca un hito en la educación ambiental y la formación cívica de los estudiantes, los jueces de paz escolares de la I.E. 83010 “Mario Gustavo Zárate Vargas” de Bambamarca, junto con sus brigadieres ambientales, participaron en una pasantía a la Planta de Valorización de Residuos Orgánicos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.
La actividad contó con la participación activa y entusiasta de los estudiantes, quienes estuvieron acompañados por el docente Gilberto Bautista Acuña, y tuvo como finalidad fortalecer sus conocimientos y capacidades para promover prácticas responsables con el ambiente en su institución educativa y su comunidad.
Estudiantes de la I.E. 83010 “Mario Gustavo Zárate Vargas” en Bambamarca participan en una pasantía sobre valorización de residuos orgánicos. Fuente: Difusión.
La pasantía fue dirigida por la Ing. Ambiental Fiorella Núñez Burga, quien brindó a los alumnos una explicación detallada y práctica sobre todo el proceso que realiza la planta: desde la recolección y segregación de residuos orgánicos, la preparación de los microorganismos que descomponen los residuos sólidos, el picado y distribución de los desechos en capas –incluyendo productos orgánicos, microorganismos, cal y residuos de poda– hasta las técnicas de revolvimiento periódico y el cernido del producto final luego de dos meses y medio a tres.
Este proceso culmina con la obtención de un abono natural de alta calidad, apto para mejorar los suelos y nutrir plantas de diversas especies. Los estudiantes no solo observaron cada etapa, sino que participaron activamente formulando preguntas y reflexionando sobre la importancia de replicar y promover estas prácticas en sus entornos.
Los jueces de paz escolares destacan como modelos a seguir en la educación ambiental del Perú. Fuente: Difusión.
Esta pasantía constituye un ejemplo de buena práctica educativa y ambiental en la provincia de Bambamarca, mostrando cómo los jueces de paz escolares pueden convertirse en agentes de cambio, fomentando valores de responsabilidad, liderazgo y cuidado del medio ambiente.
La Corte Superior de Justicia de Cajamarca saluda y reconoce este esfuerzo de la jueza del Juzgado de Familia de Hualgayoc - Bambamarca, Fanny Torres Villavicencio, con el apoyo de Maribel Chucchucan Mantilla y equipo de trabajo que, sin duda, realizan un buen trabajo y modelo para replicar en otras instituciones educativas del país, fortaleciendo la cultura ambiental desde las aulas y contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú.