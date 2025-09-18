HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unidad Piloto de Flagrancia: Cajamarca dicta en menos de 72 horas primera sentencia por conducción en estado de ebriedad

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca aplicó por primera vez el proceso inmediato para un caso de delito flagrante, acelerando la justicia en la región.

Durante la audiencia, aceptó los cargos y pagó la reparación civil al Estado. Fuente: Difusión.
Durante la audiencia, aceptó los cargos y pagó la reparación civil al Estado. Fuente: Difusión.

En un hecho sin precedentes para la región, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, resolvió su primer caso aplicando el proceso inmediato para agilizar la respuesta frente a delitos flagrantes.

El caso corresponde a Jesús Cristian López Ramos, quien fue detenido el domingo 14 de septiembre de 2025 por conducir un vehículo en evidente estado de ebriedad. Según el dosaje etílico, el imputado presentaba 1.07 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal permitido.

El Ministerio Público solicitó la incoación del proceso inmediato, considerando además los antecedentes del investigado por los delitos de hurto simple y hurto agravado.

larepublica.pe

Durante la audiencia, López Ramos se acogió a la figura de terminación anticipada, aceptando los cargos y pagando la totalidad de la reparación civil al Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca dictó sentencia condenatoria, imponiéndole incapacidad para obtener licencia de conducir y jornadas de prestación de servicios a la comunidad que deberá de cumplir en la unidad que se le designe (labores en escuelas, hospitales u otros).

