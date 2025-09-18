Extranjero revela que cancelará todas su visitas a otras ciudades del Perú tras mala experiencia en Machu Picchu por bloqueo de vías del tren. | Foto: composición LR/TikTok/Canal N/Wikipedia

Extranjero revela que cancelará todas su visitas a otras ciudades del Perú tras mala experiencia en Machu Picchu por bloqueo de vías del tren. | Foto: composición LR/TikTok/Canal N/Wikipedia

Las protestas de las comunidades en Cusco, debido a demandas vinculadas al transporte de bus en Ollantaytambo , ocasionaron el bloqueo de las vías del tren, principal acceso hacia Machu Picchu. Esta situación llevó a la suspensión de servicios turísticos y dejó a cientos de visitantes varados hasta por tres días en la zona. Entre ellos, muchos extranjeros optaron por regresar a Lima para volver a sus países debido a la falta de organización turística en una de las maravillas del mundo. Uno de ellos fue un adulto mayor, quien expresó su molestia por el caos que vivió durante su visita al complejo arqueológico.

Según expresó el extranjero, su entusiasmo por visitar Machu Picchu se pagó al presenciar el desorden y la falta de organización, por lo que lamentó haber tomado la decisión de viajar hasta el Perú para conocer la ciudadela inca. Además, indicó que, debido a la mala experiencia de los últimos días, no recomendará a sus compañeros hacer turismo en el país.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Francamente te comento. Yo tenía un entusiasmo el venir a Machu Picchu. Lamento haber venido y si me piden mis amigos si recomiendo el viaje, pues mi propuesta será negativa. Yo no vuelvo a Machu Picchu", comentó decepcionado el adulto mayor en una entrevista para el Canal N.

Turista decide no visitar más ciudades del Perú tras incidente en Machu Picchu

Según explicó el turista, no solo tenía planeado visitar Machu Picchu, sino otras ciudades del Perú como Paracas y Nazca. Sin embargo, tras su experiencia en el centro arqueológico, tiene previsto cancelar sus viajes, para evitar más contratiempos, reflejando su crítica por la mala gestión del turismo peruano.

"Tenemos planeado un viaje a Paracas y tengo interés en ver Nazca, pero francamente, la forma en la que manejan el turismo, yo pienso que voy a desistir", sentenció.