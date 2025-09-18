Turista lamenta su visita al Perú por mala experiencia y desorganización en Machu Picchu tras protestas en Cusco: “Yo no vuelvo”
Un adulto mayor expresó su decepción por la experiencia en Machu Picchu, afirmando que no recomendará viajar a Perú tras el caos vivido, afectando así su itinerario por otras ciudades. El video se volvió viral en TikTok.
Las protestas de las comunidades en Cusco, debido a demandas vinculadas al transporte de bus en Ollantaytambo , ocasionaron el bloqueo de las vías del tren, principal acceso hacia Machu Picchu. Esta situación llevó a la suspensión de servicios turísticos y dejó a cientos de visitantes varados hasta por tres días en la zona. Entre ellos, muchos extranjeros optaron por regresar a Lima para volver a sus países debido a la falta de organización turística en una de las maravillas del mundo. Uno de ellos fue un adulto mayor, quien expresó su molestia por el caos que vivió durante su visita al complejo arqueológico.
Según expresó el extranjero, su entusiasmo por visitar Machu Picchu se pagó al presenciar el desorden y la falta de organización, por lo que lamentó haber tomado la decisión de viajar hasta el Perú para conocer la ciudadela inca. Además, indicó que, debido a la mala experiencia de los últimos días, no recomendará a sus compañeros hacer turismo en el país.
"Francamente te comento. Yo tenía un entusiasmo el venir a Machu Picchu. Lamento haber venido y si me piden mis amigos si recomiendo el viaje, pues mi propuesta será negativa. Yo no vuelvo a Machu Picchu", comentó decepcionado el adulto mayor en una entrevista para el Canal N.
Turista decide no visitar más ciudades del Perú tras incidente en Machu Picchu
Según explicó el turista, no solo tenía planeado visitar Machu Picchu, sino otras ciudades del Perú como Paracas y Nazca. Sin embargo, tras su experiencia en el centro arqueológico, tiene previsto cancelar sus viajes, para evitar más contratiempos, reflejando su crítica por la mala gestión del turismo peruano.
"Tenemos planeado un viaje a Paracas y tengo interés en ver Nazca, pero francamente, la forma en la que manejan el turismo, yo pienso que voy a desistir", sentenció.