Machu Picchu, una maravilla en problemas

La Ciudad inca de Machu Picchu, orgullo del Perú y una de las siete maravillas del mundo moderno, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El origen del conflicto radica en la carretera Hiram Bingham, la única vía que conecta el pueblo de Machupicchu con el santuario arqueológico.

Tras el vencimiento de la concesión de la empresa Consettur, que operó en solitario durante tres décadas, la falta de una licitación oportuna y decisiones improvisadas de las autoridades municipales y regionales desataron un escenario de incertidumbre, paros y enfrentamientos.

La consecuencia inmediata ha sido la paralización del transporte turístico, lo que derivó en protestas de las comunidades, suspensión de servicios ferroviarios, turistas varados y una crisis que ya proyecta impactos económicos devastadores.

Según estimaciones oficiales del Ministerio de Comercio Exterior Turismo, cada día sin operaciones significa una pérdida de 2 millones de soles para la economía local, regional y nacional. Si la crisis se prolonga, al cierre de este año el turismo en Machu Picchu podría arrastrar un saldo negativo de 300 millones de soles y el riesgo de que organizaciones internacionales (New 7 Wonders) retiren su permanencia en la lista de las maravillas del mundo moderno.

La posición de Consettur

Consettur, empresa que controla la ruta desde los años noventa, decidió seguir operando pese a no contar con contrato vigente, amparándose en el “silencio administrativo positivo”. Su presidente, Julián Quispe, aseguró que continuarán brindando el servicio hasta que se realice una nueva licitación. Voceros de la compañía defendieron su experiencia y acusaron de irregular el convenio otorgado por la Municipalidad de Urubamba a la empresa San Antonio de Torontoy para asumir el transporte de manera provisional.

Tregua comunal y turistas varados

En medio de la tensión, y un supuesto sabotaje a una de las plaltaformas de PerúRail, para el traslado de las nuevas unidades vehiculares de San Antonio de Torontoy. Las comunidades de Machupicchu iniciaron un paro indefinido bloqueando la vía férrea y demandando el ingreso de las 18 unidades vehiculares autorizadas por el Sernanp. Esta medida dejó a cientos de turistas varados en la zona, obligando a algunos a caminar largas distancias para retornar a Ollantaytambo o Hidroeléctrica.

Asimismo, se habilitaron trenes humanitarios en la que aproximadamente 2000 visitantes pudieron ser evacuados hasta la estación de Ollantaytambo y continuar con su viaje. Muchos turistas mostraron su desilusión por la mala experiencia en su visita a la llaqta inca.

Tras casi cuatro días de protestas y enfrentamientos con la Policía —que dejaron al menos 15 heridos—, los comuneros aceptaron una tregua temporal de 72 horas mediada por la Defensoría del Pueblo. El acuerdo permitió restablecer parcialmente el servicio ferroviario y atender a los visitantes, aunque el malestar persiste y las comunidades mantienen la amenaza de retomar el paro si no se garantiza un proceso de licitación transparente.

Turistas varados en la estación de Machu Picchu. Foto: Cortesía

Gobernador regional; "Cortina de humo"

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, cuestionó la pasividad del Ejecutivo y denunció que el conflicto se está utilizando como “cortina de humo” frente a la crisis política como los pedidos de censura a varios ministros.

Salcedo advirtió que, además del transporte, Machu Picchu enfrenta problemas estructurales que comprometen su conservación. “No podemos permitir que intereses económicos pongan en riesgo nuestro legado”, afirmó, reclamando una mesa de diálogo de alto nivel con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El funcionario también subrayó el impacto reputacional del conflicto: “Este problema no afecta solo a Cusco, afecta a todo el país. La imagen internacional del Perú como destino turístico está en juego”.

Impacto económico y la imagen internacional

El Gerente Regional de Turismo, Rosendo Baca, alertó que la crisis ya genera cancelaciones de reservas y podría alcanzar hasta un 15% en los próximos meses, afectando directamente a hoteles, restaurantes, guías de turismo y familias enteras que dependen del flujo constante de visitantes. “Se calculan pérdidas de hasta 300 millones de soles, estamos ante un daño irreversible si no se actúa con urgencia”, señaló.

La crisis en Machu Picchu trae consecuencias inmediatas y graves; pérdidas económicas millonarias, turistas atrapados, comunidades enfrentadas con la Policía y un daño a la imagen del Perú que podría marcar un antes y un después en la historia del Santuario Histórico y Natural.

La incertidumbre es tal que expertos advierten sobre la posibilidad de que la UNESCO reevalúe la condición de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad e incluso que la organización internacional que administra el listado de las Siete Maravillas del Mundo Moderno analice su exclusión por la inestabilidad en su gestión y preservación.

Se espera que para este 19 de setiembre se instale una mesa técnica con representantes de la PCM, como los titulares de las diferentes carteras ministeriales, no obstante, extraoficialmente se informó que solo asistirán a la reunión viceministros. Lo que sería rechazado por la sociedad civil y autoridades locales y regionales.