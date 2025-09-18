Los vecinos de Los Olivos piden mayor seguridad y patrullaje en la zona donde ocurrió el robo de celular. | Foto: composición LR | difusión

Los vecinos de Los Olivos piden mayor seguridad y patrullaje en la zona donde ocurrió el robo de celular. | Foto: composición LR | difusión

Un escolar se enfrentó a delincuentes que lo asaltaron en el jirón Manuel Rivero, en la urbanización Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del atraco. En las grabaciones se observa como dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al estudiante de aproximadamente 12 años, vestido con uniforme de colegio, y le quitaron el celular. De inmediato, el menor forcejeó con los criminales y trató de evitar que se escapen con sus pertenencias, pero no lo logró.

Este hecho ocurrió el pasado 16 de setiembre, al promediar las 4.30 p. m. Ante ello, los vecinos se pronunciaron y pidieron mayor seguridad en la zona, debido a que temen por su integridad. "Estamos con miedo porque no sabemos si regresaremos a casa con vida. La delincuencia no para", manifestó una ciudadana que reside cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Escolar se enfrenta a delincuentes que lo asaltaron en Los Olivos

El escolar estuvo caminando con su celular en sus manos cuando fue sorprendido por ladrones en una motocicleta. Tras el robo, el menor trató de perseguirlos para recuperar su teléfono, pero no lo logró. Ante esta situación, la madre del escolar indicó que su hijo no resultó herido, pero necesita apoyo psicológico."Mi hijo sufrió un asalto y le robaron el celular. Él puso resistencia. Ahora mi hijo está estable, pero tiene que recibir ayuda", declaró en diálogo con RPP.

Tras lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan las investigaciones del caso y solicitan las declaraciones de los testigos y ciudadanos que viven cerca del lugar de los hechos.

Vecinos exigen a las autoridades protección

Los vecinos de la urbanización Panamericana Norte piden a las autoridades municipales, a la PNP y a los serenos que implementen medidas y realicen acciones para brindar protección a las personas. En ese sentido, reclamaron más patrullaje en la zona.

"Ellos andan armados. El chico entró en shock de realidad. Tendrán que tratarlo de manera psicológica. La delincuencia es un pan de cada día. Uno paga los impuestos, pero de qué sirve, qué garantía nos da. No hay patrullaje por acá", manifestó una ciudadana.

