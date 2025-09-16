HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Sala Penal de Apelaciones confirma condena de veinte años de cárcel a sujeto que por delito de feminicidio de su ex pareja

El tribunal también ordenó el pago de una reparación civil de 70 mil soles y destacó la evidencia de celos y manipulación psicológica como parte del contexto de violencia de género en el caso.

La Sala Penal de Apelaciones ha ratificado la condena de 20 años a Jaime Alberto Herrera Castillo por feminicidio. Fuente: Difusión.
La Sala Penal de Apelaciones ha ratificado la condena de 20 años a Jaime Alberto Herrera Castillo por feminicidio. Fuente: Difusión.

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora confirmó la condena de veinte años de pena privativa de la libertad efectiva ordenada por el Juzgado Colegiado Supraprovincial a Jaime Alberto Herrera Castillo por delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de feminicidio en agravio de su ex pareja, disponiendo se oficie a la policía judicial, oficina de Requisitorias y la INTERPOL.

Los hechos se registraron el 23 de febrero del 2020, luego que el acusado participó de una reunión familiar y en estado de ebriedad llegó al domicilio de la víctima donde sostuvo una fuerte discusión verbal, según los vecinos del lugar; seguidamente observaron a Herrera abandonar el inmueble de manera rauda y abordar un mototaxi, con rumbo desconocido. Al día siguiente familiares de la agraviada la encontraron en su casa sin vida.

El tribunal dispuso el pago de una reparación civil de setenta mil soles. Consideran que el juzgador en primera instancia hizo una valoración de los mensajes del encausado y declaraciones de los testigos, que permiten concluir que este tenía celos constantes, control social y la manipulación psicológica de la agraviada, lo cual encuadra en el contexto de violencia de género, que exige el tipo penal de feminicidio, previsto en el artículo 108-B del Código Penal.

