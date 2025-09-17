HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC oficializa cambios en el sistema de licencias: habrá sanciones más severas para conductores que pasen los 100 puntos de infracción

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció modificaciones al Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, buscando mejorar la seguridad vial.

Con el fin de fortalecer la seguridad vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció modificaciones al Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos.
Con el fin de fortalecer la seguridad vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció modificaciones al Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó modificaciones al Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, a través del Decreto Supremo N.° 012-2025-MTC, con el fin de reforzar la seguridad vial y promover la conducción responsable.

El decreto también orden a las municipalidades provinciales y a la SUTRAN verificar el historial de puntos antes de imponer sanciones, mientras que el MTC coordinará con los gobiernos regionales la implementación de cursos y herramientas digitales, como simuladores de manejo.

¿Cuáles son las sanciones para los que acumulen 100 puntos?

En cuanto a las sanciones, la acumulación de 100 puntos dará lugar a medidas progresivas y son las siguientes:

  • Suspensión de seis meses en la primera ocasión
  • Doce meses en la segunda reincidencia
  • En caso de reincidencia, la cancelación definitiva de la licencia con inhabilitación para tramitar una nueva.

Por otra parte, los conductores con entre 100 y 130 puntos podrán acceder a cursos especiales de capacitación durante los próximos 45 días desde la publicación de la norma, con la finalidad de evitar nuevas infracciones.

¿Qué cambios adicionales realizó el MTC sobre el sistema de licencias?

Una de las principales novedades es el incremente de 20 a 50 puntos en la bonificación que reciben los conductores que no registren infracciones durante dos años consecutivos. Este beneficio se aplicará automáticamente en el historial del conductor, según explicó Jorge Silva, jefe del Departamento Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Asimismo, se mantiene el incentivo de 30 puntos por aprobar cursos especiales de capacitación. La frecuencia dependerá del tipo de licencia: una vez al año para las no profesionales y cada seis meses para los profesionales, siempre que el conductor cuente con licencia vigente, no esté sancionado y no supere los 100 puntos acumulados.

