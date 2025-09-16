HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Primera convocatoria nacional del SIAT para agilizar proyectos de infraestructura educativa: conoce los requisitos para postular

Dirigida a gobiernos regionales y municipales, la convocatoria estará disponible desde el 16 hasta el 29 de septiembre. Se brindará asesoría especializada a las propuestas aceptadas.

Se implementó una plataforma digital para agilizar los expedientes de infraestructura educativa. Foto: Difusión
Se implementó una plataforma digital para agilizar los expedientes de infraestructura educativa. Foto: Difusión

Desde el martes 16 de septiembre se inicia la primera convocatoria del Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT). Esta es una plataforma digital creada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación (Minedu). Dicho espacio tiene como finalidad agilizar la elaboración de expedientes técnicos en proyectos de infraestructura educativa.

Esta convocatoria está dirigida a gobiernos regionales y municipales a nivel nacional. Además, estará disponible hasta el lunes 29 de septiembre a través del siguiente ENLACE. Cabe precisar que, una vez admitidas las propuestas, recibirán asesoría especializada para la ejecución de las mismas.

lr.pe

¿Cuáles son los requisitos para postular al SIAT?

Para postular y acceder al Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT) se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

  • Los proyectos presentados deben incluir hasta tres instituciones educativas.
  • Estar activos y viables en el Banco de Inversiones.
  • Contar con saneamiento físico legal del terreno.
  • Estar inscritos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI).

Del mismo modo, se exige una serie de informes técnicos y declaraciones juradas detalladas en la nueva directiva de asesoría técnica (DI-018-02-PRONIED). Luego de ser registrados, los especialistas del SIAT determinarán que cada uno de los proyectos cumpla con todos los requisitos para ser admitidos y recibir asesoría técnica.

Una vez admitido el proyecto, los Gobiernos regionales y locales tendrán un plazo máximo de 30 días para acreditar a su equipo técnico, el cual elaborará el expediente técnico, revisará y registrará las observaciones. Por último, se declarará culminado el proyecto y quedará listo para que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) pueda gestionar su financiamiento.

¿Cuáles son los cambios con el SIAT?

El Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT) sustituye al modelo anterior (Asitec) permitiendo brindar una asesoría técnica desde el inicio del expediente, estableciendo plazos definidos y más cortos. Con dicho cambio, el Pronied proyecta reducir al tiempo de acompañamiento técnico, lo cual espera facilitar la ejecución de proyectos prioritarios en beneficio de un gran número de estudiantes a nivel nacional.

