Sociedad

Minedu: Un total de 2.137 docentes han sido separados por graves delitos

En Condorcanqui, región Amazonas, los casos de abuso contra menores siguen en aumento. Hasta agosto se registraron 648 denuncias por hostigamiento y violencia sexual

Persisten los abusos pese a la separación de docentes en Condorcanqui. Foto: composición LR
El Ministerio de Educación ha separado del sistema educativo un total de 2.137 docentes y administrativos con sentencias o procesos judiciales abiertos por violencia sexual, terrorismo, narcotráfico, homicidio y otros delitos graves. Esto a fin de salvaguardar a los escolares de estas personas.

Asimismo, se bloqueó la contratación en colegios de 2.389 docentes, quienes presentaban procesos administrativos disciplinarios abiertos por faltas graves en las aulas.

Estas acciones de seguimiento y control se realizan también con los Gobiernos regionales, a través de sus UGEL en el ámbito nacional.

Casos en Condorcanqui en aumento

Condorcanqui, provincia de la región Amazonas, es donde más casos de abuso sexual a menores se ha reportado. En 2024, Rosemary Pioc Tenazoa, junto con el Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, denunciaron públicamente los casos de abusos cometidos por parte de profesores a 524 estudiantes indígenas, entre niños, niñas y adolescentes. Y los casos siguen en aumento.

"Cuando tú visitas la fiscalía o la policía, ellos no tienen ni un papel, ni una tinta, no tienen ni computadora. Hay avances, pero son mínimos. No hay confianza. El año pasado denunciamos que había abogados del CEM (Centro de Emergencia Mujer), que también acosaban. Se necesita hacer una purga de autoridades en Condorcanqui. Si no, no va a haber cambio, hay mucha corrupción", señaló Pioc en una reciente entrevista con La República.

648 denuncias a la fecha

Con respecto a esta provincia el Minedu dijo haber reforzado su apoyo en la UGEL distrital con personal de asistencia legal, a fin de acompañar a la comunidad educativa para que las denuncias que se realicen logren ser derivadas al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Al cierre de agosto de 2025, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Condorcanqui registró 648 denuncias acumuladas por hechos de hostigamiento y/o violencia sexual. De este total, 524 casos concluyeron en la vía administrativa, incluyendo procesos prescritos, sancionados, entre otros, mientras que 124 continúan en trámite de investigación.

De los casos en investigación, 103 están en etapa preliminar y 21 ya cuentan con un proceso administrativo disciplinario abierto; en todos se aplicó la separación preventiva del docente, informó el Minedu.

Dentro de este grupo, en 2025 se han registrado 34 denuncias, también en investigación preliminar y con separación inmediata de los denunciados.

El Minedu conformó 79 redes de protección comunal. Estas redes están integradas por padres de familia, apus, docentes y autoridades locales (juez de paz, párroco, alcalde del centro poblado, personal del centro de salud, subprefecto, teniente gobernador, rondas campesinas, juzgado de paz no letrado, seguridad ciudadana y Policía Nacional del Perú), quienes trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad y el acompañamiento permanente de los escolares.

Sin embargo, hace falta más acciones del Estado y recursos económicos y personal para el sistema de justicia. Mientras tanto, los escolares de Condorcanqui siguen en riesgo. Incluso, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, alerta sobre el incremento de los casos de VIH en niñas, niños y adolescentes, una consecuencia directa de esta violencia.

