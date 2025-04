Chofer de 'La Colonial' podría quedar ciego tras ser baleado por extorsionadores que exigían el pago de cinco soles diarios

Luis Zamudio, chofer de la combi de la línea 'La Colonial', fue atacado a balazos por extorsionadores que le exigían el pago de cinco soles diarios para no atentar contra su vida. Al 'demorarse en la entrega del dinero', los delincuentes lo atacaron mientras se encontraba estacionado en el cruce de las avenidas Pérez Salmón con Santa Rosa, en el Callao.

El conductor, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión minutos después del atentado, fue dado de alta debido a que el centro de salud no cuenta con un tomógrafo, herramienta indispensable para su tratamiento, pues enfrenta el riesgo de quedar ciego, ya que una de las balas salió por su ojo derecho.

"Sentí un impacto en la cara, no me hablaron, [solo] metieron el brazo por la ventana y me dispararon. Tenía que yapear del día que estab trabajando, se me pasó la hora y me pasó esto en pleno paradero", declaró Zamudio para América Noticias.

Familia solicita apoyo para el tratamiento

Luis tiene tres hijos pequeños y su familia ha quedado en situación de vulnerabilidad tras el ataque. Su esposa, Lizeth Colán, ha pedido ayuda a la ciudadanía para costear los tratamientos que su esposo necesita. Se espera que con la atención médica oportuna pueda evitar que pierda totalmente la visión y recupere su salud. El número de contacto es 997 637 030.

El incidente contra Zamudio se produjo horas antes del paro de transportistas programado para el jueves 10 de abril, en el que se exigían acciones concretas al gobierno para frenar la ola de criminalidad que azota a cobradores y conductores del transporte público.

Capturan a los presuntos sicarios de choferes de combi en avenida Venezuela

El pasado 18 de abril, en horas de la madrugada, agentes de la Policía Nacional del Perú logró la captura de presuntos extorsionadores que habrían asesinado a choferes de combi en la avenida Venezuela, en el Callao. Los implicados, identificados como Fernando Celestino Hernández Chiara y Luis Antonio Valdés Contreras, pertenecerían a la organización criminal 'Perú Unido'. Ellos eran los encargados de extorsionar a distintos trabajadores del sector.

Luis Chinchay, de 65 años, y Daniel Alexis Guillermo, de 25, ambos eran chóferes de transporte público. Ellos se suman a las cifras de asesinatos que deja la ola de extorsiones y crimen de los que son víctimas los chóferes, jaladores y cobradores de combi.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

