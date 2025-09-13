INDECI emite alerta de emergencia en Arequipa: incendio forestal se ubica en las faldas del Misti

Un incendio forestal reportado en horas de la tarde del 13 de septiembre en Arequipa se ha incrementado en gran magnitud durante la noche. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió una alerta de emergencia en los distritos de Chiguata, Miraflores, Mariano Melgar y Alto Selva Alegre. Exhortó a la población de evitar acercarse a la zona afectada.

De acuerdo con información local, el siniestro se registró aproximadamente a las 15:50 horas en los pastizales ubicados en la falda del volcán Misti. Tras el llamado, la comisaria de El Porvenir constató un la emergencia en el sector Tres Cruces, distrito de Miraflores. En un inicio, se logró controlar las llamas; sin embargo, tras el difícil acceso a la zona, las llamas se desplegaron en el terreno.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

