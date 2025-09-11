HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vehículo se incendia a la altura de la Vía Expresa y causa congestión en San Isidro y Surquillo

Cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplegadas para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos.

Auto prende fuego en medio de la pista. Foto: composición LR
Un vehículo particular se incendió la tarde de este jueves en plena avenida Aramburú, a la altura de la Vía Expresa, provocando alarma entre los transeúntes y congestión vehicular que afecta a los distritos de San Isidro y Surquillo. De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, hasta cuatro unidades fueron desplegadas para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia otros vehículos en circulación.

El siniestro obligó a cerrar parcialmente la vía mientras los bomberos realizaban las labores de extinción, lo que generó largas filas de autos y desvíos en las principales arterias de la zona. Hasta el momento no se han reportado personas heridas, aunque las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y mantener la calma frente al siniestro.

PUEDES VER: Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

Conductor habría salido ileso

La causa del incendio aún está en investigación, pero no se descarta que se haya tratado de una falla mecánica y dentro del mismo había una persona. El hecho fue captado por varios transeúntes de la zona. En este se puede apreciar que sale una gran cantidad de humo y de fuego del vehículo.

En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mencionó lo siguiente: "Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo".

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
