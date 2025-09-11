Construyendo ciudadanía solidaria con la acción de H2Olmos y la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO

¿Cómo es la vida en una comunidad? ¿Cómo se organiza para hacer que sus esfuerzos puedan dar frutos? ¿Es posible hacer alianzas y aspirar a un mejor futuro? Para la comunidad de Olmos, en Lambayeque, sus dudas se convirtieron en certezas gracias al apoyo del sector privado.

La llegada del Proyecto Olmos a la zona fue —a primera impresión—, una posible solución para sus faenas agrícolas. Con el paso del tiempo, las empresas H2Olmos y Concesionaria Trasvase Olmos demostraron que su impacto iba más allá del campo: Se trataba de sembrar futuro y valor social.

Fomentando espacios de comunicación

¿Cómo enterarse de lo que está pasando en la comunidad si no existe un medio de comunicación? Ante el primer imprevisto, los Centros de Información y Atención Comunitaria (CIAC) fueron la respuesta.

Dos centros CIAC, ubicados en el caserío Las Norias y La Juliana —desarrollados por la empresa H2Olmos—; y uno adicional en el distrito de Pomahuaca —implementado por Concesionaria Trasvase Olmos y que comprende 6 caseríos—; se implementaron con el objetivo de acercar a las empresas concesionarias con las poblaciones de su área de influencia.

“Nos están dando charlas sobre defensa civil y simulacro de sismos. Asimismo, nos dan capacitaciones a los profesores y los padres de familia reciben charlas de orientación sobre convivencia y cómo ser un buen ciudadano”, comenta la docente Elizabeth Bustamante Silva.

Al 4 de julio, se realizaron 49 atenciones en Las Norias y La Juliana. Fuente: Difusión.

Estos espacios permiten proporcionar información clara, accesible y oportuna sobre las actividades de las concesiones. Del mismo modo, se atienden consultas, reciben sugerencias y buscan resolver cualquier inquietud.

Construyendo espacios culturales

Con el apoyo de los Centros de Información y Atención Comunitaria (CIAC), diversos caseríos —como es el caso de La Juliana y Las Norias—, han recibido apoyo en materia educativa, salud y comunidad.

“El año pasado, la empresa H2Olmos nos trajo el programa SúperChica dirigido a las niñas de 4to, 5to y 6to de primaria. Para este proyecto involucraron a un integrante de su familia, el cual tenían que verlo como un ejemplo a seguir —para empoderarse más adelante—e identificar las cualidades, fortalezas y los desafíos que tenían”, acota Sandra SantaCruz Rojas, docente de la IE N° 11232 Caserío La Juliana en declaraciones para La República.

Todas estas acciones han fortalecido las relaciones comunitarias entre la concesionaria y las comunidades. El compromiso con la mejora educativa y la respuesta inmediata en salud, han contribuido a generar vínculos de confianza y colaboración.

“Recibimos una donación de ocho bancas, cincuenta sillas, pintado de la capilla e iluminación. También acondicionaron el lugar desde donde el padre da la misa. Estamos agradecidos con la empresa H2Olmos por todo el apoyo que nos está brindando”, reconoce miembro del Comité Virgen de Fátima en Las Norias.

Entrega de reclinables al Comité Virgen de Fátima de la Capilla de Las Norias. Fuente: Difusión.

Una comunidad organizada —pero sobre todo escuchada y valorada—, garantiza los cimientos para un mejor futuro. Olmos lo comprendió: cuando la participación y el compromiso se alinean, el progreso se convierte en una realidad. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto entre la comunidad, H2Olmos y la Concesionaria Trasvase Olmos, el distrito no solo crece, sino que todo Lambayeque florece.

