HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

Agua y progreso: Cómo un proyecto impulsó el desarrollo de Lambayeque

Gracias a un sistema de trasvase e irrigación, Olmos ha transformado tierras áridas en campos productivos, impulsando el crecimiento agrícola, generando empleo y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades locales.

El sistema de trasvase brindó nuevas oportunidades para el desarrollo familiar.
El sistema de trasvase brindó nuevas oportunidades para el desarrollo familiar.

El río Huancabamba lleva sus aguas a la presa Limón y recorre a lo largo de 20 kilómetros el Túnel Trasandino hasta llegar a Olmos. Esta es una obra de alta ingeniería, impulsada y operada por la Concesionaria Trasvase Olmos. El Proyecto Olmos es la única concesión de irrigación operada por empresas privadas en el Perú.

Lo que antes fueron las tierras desérticas de Olmos, hoy las empresas agroindustriales que han invertido más de 3,900 millones de dólares para desarrollar más de 23 mil hectáreas de cultivo (con productos como arándanos, paltas, uvas, entre otros), han generado más de 67 mil empleos formales y alcanzando cifras de exportación que superan los 850 millones de dólares. 

Innovación hídrica en Olmos

Trabajar en un sistema de irrigación que sea eficiente fue el primer paso para demostrar el compromiso con la comunidad. Para ello, el diseño estuvo ejecutado en dos componentes integrados: trasvase desde la vertiente amazónica y la infraestructura necesaria para garantizar el desarrollo agrícola y social de la zona.

La parte técnica es fundamental, pero contar con experiencia e innovación garantiza un mejor cumplimiento de las funciones. “Tenemos un sistema de control, denominado SCADA junto a un equipo permanente que sigue un plan de mantenimiento anual de actividades para cada estructura. Diariamente atendemos todos estos procesos de operación y mantenimiento”, añade el ingeniero.

Generando crecimiento económico

Pero la agricultura tecnificada y el sistema de irrigación era solo el comienzo. Los efectos del proyecto comenzaron a hacerse visibles paulatinamente; es aquí donde se comenzó a atraer inversiones y modernizar la cadena productiva. Con este cambio —poco a poco—, Lambayeque se fue convirtiendo en un centro clave para la producción de alimentos de alto valor comercial.

“El mayor beneficio de tener más agua en esta zona, se puede notar a simple vista. Naturalmente, el río Olmos capta un millón de metros cúbicos al año. Gracias a la presa Limón y al túnel trasandino logramos enviar diariamente un millón de metros cúbicos de agua. Ese cambio en la cobertura hídrica es cualitativo y ha mejorado la vida de las personas”, menciona el ingeniero Samaniego.

A partir del cambio, las agroexportaciones crecieron como nunca. De acuerdo con el estudio elaborado por Maximixe, en solo 10 años superaron la barrera de 30 mil productos exportados, crearon más de 67 mil empleos directos y las inversiones superaron los US$ 3,900 millones.

El impacto en el sector agroindustrial fue notable. No obstante, el Proyecto Olmos fue más allá, integrando a pequeños agricultores a la cadena productiva, impulsando sectores complementarios como el comercio, construcción y los servicios. Este aumento en la actividad económica dinamizó la infraestructura regional con mejoras para toda la comunidad en áreas de transporte, telecomunicaciones y energía.

Crecimiento sostenible en comunidad

Incentivados por la disponibilidad de infraestructura hídrica, los usuarios del Proyecto Olmos entienden y ven de manera tangible las inversiones realizadas. Este flujo de capital privado fue el impulso para modernizar los sistemas de producción agrícola y dinamizar la economía social de la zona

<em>El apoyo de la concesionaria dinamizó la economía regional.</em>

El apoyo de la concesionaria dinamizó la economía regional.

El apoyo de la concesionaria H2Olmos en la comunidad de Lambayeque no solo se limitó al sector agroindustrial. Sus horizontes se ampliaron desde lo social hasta lo económico, acelerando el crecimiento económico regional. Incluso, llegando a superar el promedio nacional y el de la Macrorregión Norte. Porque —después de todo—, el valor real del Proyecto Olmos se mide en el bienestar que hoy disfruta su gente, demostrando que invertir en agua y en alta ingeniería, es invertir en vida y desarrollo social en Olmos y por ende en Lambayeque.

[CONTENIDO PATROCINADO]

larepublica.pe
Notas relacionadas
Revelan audio que involucraría a ministro de Economía en adjudicación del proyecto Olmos: "Él ya sabe de nuestra propuesta"

Revelan audio que involucraría a ministro de Economía en adjudicación del proyecto Olmos: "Él ya sabe de nuestra propuesta"

LEER MÁS
Proyecto Olmos: Una década de crecimiento y los retos para un mejor futuro

Proyecto Olmos: Una década de crecimiento y los retos para un mejor futuro

LEER MÁS
Proyecto Olmos diversifica la economía y lleva a Lambayeque al mercado global

Proyecto Olmos diversifica la economía y lleva a Lambayeque al mercado global

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

LEER MÁS
Joven genera indignación en Pasco al robarle los ahorros a su madre para ir a beber licor con sus amigos

Joven genera indignación en Pasco al robarle los ahorros a su madre para ir a beber licor con sus amigos

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota