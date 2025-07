Revelan audio que involucraría a ministro de Economía en adjudicación del proyecto Olmos: "Él ya sabe de nuestra propuesta"

El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) presentó un audio en el que se escucharía al presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Ranjiro Nakano, y el Gerente general de la empresa IEGESA SAC -White Water, Saúl Yabar, llevar a cabo una presunta coordinación irregular para la adjudicación del Proyecto Olmos en Lambayeque. Durante el dominical Panorama, el último 20 de julio, Burgos resaltó que dicha conversación involucraría al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes.

En la mencionada grabación, se escucha presuntamente a Nakano consultarle a Yabar si había tenido alguna reunión en el MEF o en el ministerio de Agricultura para que se contrate a IEGESA y "no rebotar arriba".

"De alguna manera, pues, nosotros estamos acá definiendo, ¿no? Yo acabo de salir para definir si es que vamos nosotros a la contratación directa contigo para no rebotar arriba. ¿Tú ya has coordinado con el Ministro de Economía? ¿Has coordinado algo, has coordinado con el Ministro de Agricutura, algo?", cuestionó.

Acto seguido, Yabar aseguró que no se había reunido con el titular de Agricultura, pero sí con el exministro de Economía, José Salardi, y el actual Pérez Reyes, en dos ocasiones. "Claro, con el de Agricultura no, pero con el Ministro de Economía sí pues…", respondió. Luego, Nakano repregunta: "Pero, con el ministro de Economía… pero con el intermediario o con el mismo".

"No, no, con el mismo ministro, pues… Claro, dos veces, no una vez. La primera vez cuando hubo el cambio y la segunda vez ya con él solo. (…) Claro, la primera vez fue con Salardi y con el actual. La segunda fue con el actual", dijo.

Audios involucrarían a ministro de Economía: "Él está de acuerdo con la Contratación Directa"

Segundos después, se escucha a Yabar asegurarle a Nakano que la contratación estaría adjudicada tras supuestamente reunirse con el titular del MEF. Asimismo, el gerente de IEGESA mencionó que, luego de sacar un decreto de urgencia en el Gobierno Regional de la región, Pérez Reyes lo firmaría junto con la presidenta Dina Boluarte.

"O sea, él ya sabe de nuestra propuesta. Sabe exactamente lo que queremos. Él está de acuerdo con la Contratación Directa, para eso me dijo: saca, dales a la gente del Gobierno Regional el Decreto de Urgencia, ellos me lo envían, yo lo firmo, le hago firmar a Dina y al día siguiente estás contratado", comentó Yabar.

"Yo lo que quiero saber es para mandar de una vez lo que tú propones", cuestionó Nakano. "Manda de una vez, hermano, porque eso está conversado, Ranjiro, no te puedo mentir, por favor. Créeme, hermano. (…) Confía en mí, ya te he dicho… no tengas problema, yo tengo tanta experiencia. (…) Lo tengo cerrado con él", respondió Yabar.

"Ya listo, hermano, perfecto. Entonces, si es así… voy a hacer toda esa gestión, porque él esté apalancando el Decreto de Urgencia", culminó Nakano.

Raúl Pérez Reyes se pronuncia

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía rechazó las declaraciones del empresario Saúl Yabar y aseguró que no tuvo una reunión con él.

"Rechazo tajantemente las declaraciones falsas del empresario Saúl Yábar. Nunca me he reunido con él ni he coordinado contratación alguna sobre el Proyecto Olmos. Eso es absolutamente falso", publicó.

Asimismo, anunció acciones legales y penales por los delitos de difamación y calumnia. "No conozco ni me he reunido con el señor Yábar. Estaré iniciando acciones legales, penales y civiles por difamación y calumnia. No permitiré que se use mi nombre para favorecer intereses privados ni manchar mi honra", dijo.

"El Proyecto Olmos seguirá adelante bajo gestión temporal del PEOT, con respaldo técnico y legal del Estado. Descartó todo tipo de contratación directa. Mi compromiso es con la transparencia y con el Perú", acotó.