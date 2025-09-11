HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes atacan con cuchillo a dos policías e intentan llevarse patrullero en intervención en Surquillo

Las autoridades llegaron al lugar del incidente tras recibir una alerta por el robo de un celular. Los extranjeros fueron trasladados a la Dipincri de San Borja para las investigaciones del caso.

Dos delincuentes atacaron a policía en plena vía en Surquillo
Dos delincuentes atacaron a policía en plena vía en Surquillo | Composición LR | América TV

Dos delincuentes de nacionalidad colombiana atacaron con un cuchillo a dos policías durante un operativo en el distrito de Surquillo. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Angamos y Paseo de la República, donde los agentes intentaron detener a los sospechosos. Durante el forcejeo, los sujetos hirieron en las piernas a los suboficiales Jorge Isuiza y Eduardo Aguilar, según reportó la PNP.

Tras el ataque, los agresores intentaron huir e incluso trataron de llevarse un patrullero. Finalmente, fueron reducidos con el apoyo de unidades de refuerzo. Ambos detenidos fueron trasladados al Depincri San Borja para las investigaciones del caso.

Delincuentes hieren a policías en Surquillo

De acuerdo a fuentes policiales, los intervenidos fueron identificados como Julián Cely Alonso, de 31 años, y Diber Farfán Calderón, de 35. Agentes de tránsito llegaron al lugar de los hechos luego de recibir la alerta por parte de un ciudadano respecto al robo de celular. Fue entonces que se desató la gresca. En medio del operativo, uno de los sujetos desenfundó un cuchillo y amenazó a un agente, quien reaccionó efectuando un disparo que no logró impactarlo.

Durante el enfrentamiento, los delincuentes intentaron apoderarse de un patrullero que se encontraba en la zona. Armados con un cuchillo, hirieron en las piernas a los suboficiales mencionados, quienes tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. La situación escaló hasta que los oficiales se vieron en la necesidad de convocar unidades de refuerzo, quienes finalmente lograron reducir a los atacantes.

Extranjeros fueron intervenidos

Tras la intervención, los efectivos inspeccionaron las pertenencias de los detenidos. Así, econtraron un cuchillo, varios celulares y sustancias ilícitas. Ambos fueron conducidos a la sede del Depincri San Borja, donde se procedió con la denuncia correspondiente.

De acuerdo con información policial para Amércia Noticias, los dos ciudadanos extranjeros enfrentarán cargos por tres delitos: robo, lesiones y agresión a la autoridad. La investigación sigue en curso para verificar si estarían vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la zona. Desde la PNP, informaron que los agentes se encuentran con antibioticos para las lesiones para prevenir posibles infecciones.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 (opción 6)
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

