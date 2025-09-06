El 4 de septiembre, los integrantes del canal de streaming ‘Los Alalacos’ transmitieron en la plataforma Kick desde el interior del Museo cementerio Presbítero Maestro. En medio de la oscuridad, fueron detectados por el personal de seguridad, tras lo cual intentaron ocultarse subiéndose al techo de las tumbas. Sin embargo, los agentes los encontraron y les ordenaron descender para retirarlos del lugar.

Los streamers desobedecieron las órdenes, lo que obligó a varios guardias a subir hasta ellos. Durante el forcejeo, uno de los agentes arrojó al suelo el celular de uno de los creadores de contenido, lo que desató una fuerte discusión. La transmisión se interrumpió por unos momentos y, al reanudarse, mostró a los influencers siendo intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo.

El ambiente se tornó tenso y se produjo un nuevo cruce verbal. ‘Los Alalacos’ acusaron a los miembros de seguridad del cementerio de haberlos retirado de manera violenta. En el calor de la discusión, los streamers amenazaron al agente que supuestamente arrojó el celular: “Ya está marcado, ese tío (…). ¿Ya le tomaste foto a esos de amarillo? A esos tres chatos que trabajan acá. No te equivoques, hermano, somos del Callao”, se escucha decir a uno de ellos. Otro, en la misma línea, agregó: “Ya está marcado, eso es lo que no sabe”. Finalmente, tras ser identificados y conversar con los agentes, se les permitió retirarse.

Beneficencia de Lima se pronuncia sobre el ingreso sin autorización de los streamers

A través de un comunicado difundido el 4 de septiembre, la Beneficencia de Lima informó que su personal de seguridad detuvo a once personas que no contaban con autorización para permanecer en el recinto.

“En la madrugada de hoy, personal de seguridad de la Beneficencia de Lima intervino a once personas que ingresaron por una puerta no autorizada con la intención de realizar grabaciones. Estas personas fueron puestas a disposición de la Policía Nacional del Perú”, señaló la institución.

Además, la organización anunció que reforzará las medidas de control y supervisión en el Museo Cementerio Presbítero Maestro, con el fin de “proteger y preservar el patrimonio cultural bajo su administración”. Esta decisión se enmarca en los dos casos recientes de grabaciones sin autorización: el primero, ocurrido el 27 de agosto, protagonizado por los streamers Milenka Nolasco y Roberto Artigas; y el segundo, por el grupo ‘Los Alalacos’.