Caen falsos mendigos que fingían tener grave enfermedad para pedir limosna en estación del Metropolitano

Agentes del Escuadrón Verde del Grupo Terna detuvieron a dos hombres, quienes inescrupulosamente fingían estar enfermos para pedir limosna a transeúntes en la estación Central del Metropolitano, en el Cercado de Lima. La Policía los capturó tras un articulado seguimiento de su modus operandi.

De acuerdo con la PNP, los falsos mendigos engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que uno de ellos tenía la enfermedad de Leucemia, para ello, usaban mascarillas y mostraban un certificado de salud fraudulento. Los sujetos se paraban en la entrada de la estación, y mientras que uno fingía ser el enfermo, el otro, se encargaba de recibir el dinero de los transeúntes.

Caen falsos mendigos en estación del Metropolitano

Los agentes terna los capturaron luego de seguirlos al terminar con su estafa. Éstos fueron vistos cambiándose de ropa unas cuadras más adelante de la estación, y finalmente detenidos cuando disfrutaban de un almuerzo en un restaurante. Al ser intervenidos, ambos sujetos no negaron las acusaciones en su contra.

Según el jefe del Escuadrón Verde, Pedro Rojas Tipto, los hombres convenientemente disfrazados, no padecían de ninguna enfermedad terminal como hacían creer a las personas. Inclusive, utilizaban un código QR para agilizar las transferencias cuando sus víctimas no contaban con dinero en efectivo.

Ganarían aproximadamente 200 soles

La Policía halló una pila de monedas en una de sus mochilas, las cuales serían producto de las ganancias del día. De acuerdo con las autoridades, en tan solo tres horas pudieron recaudar alrededor de S/ 200, sin contar con las transferencias QR. Se conoció que ambos fueron trasladados a la comisaría de Cotabamba para pasar por las diligencias de ley.

