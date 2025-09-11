Cusco: médico caracterizado de Batman lidera cruzada por adolescente que necesita atención en Lima

Médico se disfraza de Batman para iniciar una colecta por adolescente que necesita ser trasladado al Instituto de Salud del Niño. Foto: Luis Álvarez, La República

Saúl, un adolescente de 14 años proveniente de Paucartambo, permanece internado desde junio en el pabellón B de pediatría del Hospital Regional de Cusco debido a una patología cardíaca. Su situación es estable, pero de no ser referido a Lima podría sufrir complicaciones graves que pondrían en riesgo su vida.

Ante esta situación, personal de salud del nosocomio inició una cruzada para lograr que el menor sea trasladado al Instituto Nacional del Niño y reciba un tratamiento especializado. Entre ellos destaca el médico neurocirujano Jhamil Hinojosa, quien se ha sumado a la campaña de una forma muy particular: caracterizado de Batman.

El caballero de la noche

Hinojosa visita con frecuencia a los pequeños pacientes del hospital vestido como el superhéroe para brindarles ánimo. En una de estas visitas conoció el caso de Saúl y decidió difundirlo en redes sociales, buscando sensibilizar a las autoridades. “Se trata de un niño de condición muy humilde. Urge que sea derivado, ojalá este mensaje llegue a quienes tienen la decisión”, señaló.

Con su traje del “Caballero de la Noche”, el médico insiste en que, pese al esfuerzo del personal en Cusco, solo en Lima el adolescente podrá acceder al tratamiento que necesita. “Aquí los médicos hacen un gran esfuerzo, pero requiere una atención especializada que solo en el Instituto del Niño puede obtener. Las autoridades deben hacer lo suyo”, remarcó.

La campaña continúa sumando apoyo en plataformas digitales y en el propio hospital, mientras la familia de Saúl espera que la gestión para su traslado se concrete lo antes posible.