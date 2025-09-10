Cusco: adulto mayor muere atrapado en medio de un incendio forestal

La víctima intentó rescatar a su ganado de las llamas, pero desafortunadamente fue alcanzada por el fuego. Foto: Coer - Cusco

El humo que se alzaba sobre los campos de la comunidad de Antuyo Llaullimarca, en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, en Cusco, alertó a sus pobladores. Don Cancio Maqui Lima, de 73 años, trataba desesperadamente de proteger a su ganado del fuego, que según relatan sus vecinos, accidentalmenete habría provocado.

Una chispa de su cigarro habría caído sobre el pasto seco, iniciando un incendio que pronto se salió de control. La intención del adulto mayor fue rescatar a su vaca, pero las llamas avanzaron más rápido incontrolablemente. Atrapado en medio del fuego, sufrió graves quemaduras que le arrebataron la vida.

Su partida enluta a toda la comunidad campesina, que lo recuerda como un hombre trabajador y dedicado a sus animales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de este adulto mayor, quien se convierte en la segunda víctima mortal por incendios forestales en lo que va del 2025”, declaró el director de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Miguel Oscco Abarca. El primer caso ocurrió en mayo, en el distrito de Lucre.

Pérdidas por incendios forestales

Las cifras revelan la magnitud del problema: en lo que va del año se han registrado 190 incendios en Cusco, con casi 5 mil hectáreas de vegetación destruidas. Solo en septiembre ya son 21 los siniestros reportados.

"La muerte de Don Cancio es un doloroso recordatorio de que las quemas, por más pequeñas o cotidianas que parezcan, pueden desatar tragedias irreparables", agregó, Miguel Oscco.