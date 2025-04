“No quiero venganza, solo Justicia”, dice empresario secuestrado y torturado por Los Pulpos

Con la colaboración de Santiago López

Presuntos integrantes de la banda criminal Los Pulpos deberán enfrentar un juicio por el secuestro y tortura del empresario Iván Díaz Garrido a quien liberaron, tras cobrar medio millón de soles, en Trujillo. Esa es la intención de un fiscal que presentó su dictamen mientras mantiene abierta la causa con respecto a otros implicados que se encuentran prófugos.

“No tengo miedo a morir. A lo mejor, es mi libertad definitiva. Mi familia sufre, quiero darle un fin a todo esto. Hace 18 meses empecé a morir cada día un poco”, explicó la víctima de ese plagio que dio la vuelta al mundo.

“No tengo palabras de agradecimiento, mi familia, mis amigos y el pueblo trujillano me dan fuerzas y les pido que no me abandonen en esa causa. Lo único que pido es Justicia, no quiero venganza para esas personas, solo Justicia”, expresó el empresario Iván Díaz Garrido, quien también pide cadena perpetua para su expareja Juanita Guibert, a quien acusa de haber planificado su secuestro con la organización criminal Los Pulpos.

En octubre de 2023 fue secuestrado y torturado por miembros de esa red criminal en Trujillo. Hoy permanecen detenidos tres implicados; sin embargo, aún falta su expareja, quien es hija de un exconsejero regional por la provincia de Gran Chimú.

Los tres imputados, José Córdova, Jackeline Rodríguez y Edward Amaya, cumplen prisión preventiva.

De acuerdo a la manifestación del empresario y validada por la fiscal Elena Jara Castañeda, la ex conviviente es quien habría planeado y ‘vendido’ información a la banda criminal ‘Los Pulpos’, para cometer el plagio, supuestamente a cambio de un beneficio económico.

Como se recuerda, Díaz Garrido fue sacado a rastras por sujetos que irrumpieron su oficina vestidos con chalecos de la Policía Nacional. Ocurrió la mañana del lunes 23 de octubre del 2023. La familia tuvo que pagar 250 mil dólares (casi un millón de soles) para que sea liberado con vida, aunque le mutilaron dos dedos de la mano derecha y le ocasionaron lesiones en parte de sus orejas.

El Ministerio Público solicitó cadena perpetua contra Raúl Córdoba y Jacqueline Rodríguez, acusados de recoger el dinero del rescate.

La pareja fue detenida en flagrancia y existen imágenes de cámaras de seguridad como parte de las pruebas en su contra. A pesar de ello, su abogado sostiene que no conocían el contenido de la mochila que transportaban.

El abogado Saúl Vázquez afirma que su patrocinado fue víctima de extorsión desde hace más de dos años. Córdoba intentó denunciar, pero la Policía Nacional no aceptó la queja, lo que derivó en amenazas y atentados contra su familia.

Según la defensa, Córdoba fue inducido a recoger la mochila por indicación del extorsionador, a quien nunca vio en persona. Tampoco conocía a la mujer que finalmente retiró el dinero.

El próximo 21 de mayo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad evaluará una solicitud para ampliar la detención preliminar por 18 meses más. Aún no se define si el caso pasará a juicio oral.