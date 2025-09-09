Escolar deslumbra como guaripolero en desfile de Moquegua: "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto"

Un estudiante sorprendió en Moquegua con su gallardía y habilidad como guaripolero. El pequeño de aproximadamente 10 años realizó una serie de giros y movimientos que dejaron boquiabiertos a los asistentes. La escena fue difundida en la plataforma de TikTok, donde cientos de usuarios elogiaron su disciplina al conseguir tan buena coordinación y precisión con el bastón.

Escolar boliviano causa furor por su destreza como guaripolero en desfile

Durante el desfile por el bicentenario de la I.E. Simón Bolívar de Moquegua, varios colegios de distintas regiones participaron para rendir homenaje a la institución. Uno de ellos fue la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, donde su estudiante invitado Kilian Gómez sorprendió al mostrar sus habilidades como guaripolero, las cuales rápidamente se viralizaron en TikTok.

El escolar desfiló junto a la institución puneña y realizó varios giros que sorprendieron a los presentes. Sin embargo, los más llamó la atención fue el momento en que lanzó el bastón al suelo, este rebotó y regresó a sus manos con una precisión que parecía sacada de una película de acción. Se trata de un alumno natural de Bolivia, quien es muy popular en su país por realizar asombrosas acrobacias y esta vez demostró su talento en el Perú.

Usuarios elogiaron la habilidad y disciplina del estudiante

Como era de esperarse, los videos de la presentación del menor alcanzaron cientos de vistas en cuestión de horas, tanto en Facebook y TikTok. "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto", aseguraron algunos usuarios.

Muchos cibernautas en redes sociales destacaron no solo su habilidad técnica, sino también la seguridad y energía con la que se presentó. "Qué orgullo", "Mis respetos", "Felicitaciones, extraordinario talento", "Extraordinario", reaccionaron usuarios en TikTok.