HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
Tendencias

Escolar deslumbra como guaripolero en desfile de Moquegua: "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto"

Menor dejó boquiabiertos a espectadores de desfile con sus acrobacias y precisión en el manejo del bastón. Clip es viral en TikTok.

"Mis respetos", resaltaron usuarios en redes sociales.
"Mis respetos", resaltaron usuarios en redes sociales. | Foto: composición LR/dwaekkiara/TikTok

Un estudiante sorprendió en Moquegua con su gallardía y habilidad como guaripolero. El pequeño de aproximadamente 10 años realizó una serie de giros y movimientos que dejaron boquiabiertos a los asistentes. La escena fue difundida en la plataforma de TikTok, donde cientos de usuarios elogiaron su disciplina al conseguir tan buena coordinación y precisión con el bastón.

Escolar boliviano causa furor por su destreza como guaripolero en desfile

Durante el desfile por el bicentenario de la I.E. Simón Bolívar de Moquegua, varios colegios de distintas regiones participaron para rendir homenaje a la institución. Uno de ellos fue la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, donde su estudiante invitado Kilian Gómez sorprendió al mostrar sus habilidades como guaripolero, las cuales rápidamente se viralizaron en TikTok.

PUEDES VER: Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

lr.pe

El escolar desfiló junto a la institución puneña y realizó varios giros que sorprendieron a los presentes. Sin embargo, los más llamó la atención fue el momento en que lanzó el bastón al suelo, este rebotó y regresó a sus manos con una precisión que parecía sacada de una película de acción. Se trata de un alumno natural de Bolivia, quien es muy popular en su país por realizar asombrosas acrobacias y esta vez demostró su talento en el Perú.

Usuarios elogiaron la habilidad y disciplina del estudiante

Como era de esperarse, los videos de la presentación del menor alcanzaron cientos de vistas en cuestión de horas, tanto en Facebook y TikTok. "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto", aseguraron algunos usuarios.

PUEDES VER: Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Muchos cibernautas en redes sociales destacaron no solo su habilidad técnica, sino también la seguridad y energía con la que se presentó. "Qué orgullo", "Mis respetos", "Felicitaciones, extraordinario talento", "Extraordinario", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

LEER MÁS
Mujer celebró su divorcio con orquesta afuera del tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

Mujer celebró su divorcio con orquesta afuera del tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

LEER MÁS
Joven le pidió a su profesor grabarlo para probarle a su mamá que estaba en clases y su reacción se vuelve viral: "¿Cuál es tu nombre?"

Joven le pidió a su profesor grabarlo para probarle a su mamá que estaba en clases y su reacción se vuelve viral: "¿Cuál es tu nombre?"

LEER MÁS
Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

LEER MÁS
Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

LEER MÁS
Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

LEER MÁS
Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

LEER MÁS
Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

LEER MÁS
Florero con agua cae sobre devoto en plena procesión y redes reaccionan: "Es la bendición"

Florero con agua cae sobre devoto en plena procesión y redes reaccionan: "Es la bendición"

LEER MÁS
Mark Vito indignado en EE. UU. por no encontrar pan con chicharrón: "¡No tienen el mejor desayuno del mundo!"

Mark Vito indignado en EE. UU. por no encontrar pan con chicharrón: "¡No tienen el mejor desayuno del mundo!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Tendencias

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Florero con agua cae sobre devoto en plena procesión y redes reaccionan: "Es la bendición"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota