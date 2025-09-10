HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Usas tarjetas de estudiante del Metropolitano o corredor que no te pertenecen? ATU advierte una dura sanción en 2025

En 2025, la ATU incautó más de 2.500 tarjetas preferenciales que eran usadas de forma irregular por personas a las que no les correspondían.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el uso indebido de una tarjeta estudiantil del Metropolitano por alguien que no es su titular constituye una falta administrativa. Pavel Flores, vocero de la ATU, explicó: "Cuando un usuario presta su tarjeta preferencial (como una tarjeta estudiantil del Metropolitano) para que otra persona la utilice, se está perjudicando él mismo, ya que si la tarjeta es retenida perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo universitario o siguiente año escolar, según sea el caso".

La ATU anunció que, en lo que va de 2025, incautó 2.503 tarjetas preferenciales utilizadas de forma irregular por terceros para viajar gratis o pagando medio pasaje. Del total, 1.737 correspondían a estudiantes universitarios, 655 a escolares y 111 estaban destinadas para personas con discapacidad.

El Metropolitano cuenta con tres modalidades de tarjetas preferenciales: una para estudiantes universitarios y técnicos, otra para escolares y una de pase libre destinada a personas con discapacidad acreditadas ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Las dos primeras permiten pagar medio pasaje, mientras que la tercera exonera del costo total del viaje.

PUEDES VER: Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

lr.pe

¿Cómo puedo recuperar mi tarjeta preferencial del Metropolitano si fue incautada por la ATU?

Según explicó Pavel, las tarjetas preferenciales retenidas son enviadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT), ubicado en el lado sur de la estación Central. Allí, el infractor puede recuperarlas junto con el saldo disponible; sin embargo, pierde el beneficio de la tarifa preferencial hasta el siguiente ciclo universitario o año escolar, según corresponda.

Es importante mencionar, que la tarifa regular en el servicio del Metropolitano es de S/3,20 para la ruta troncal y de S/3,50 en el caso del viaje integrado, que combina la ruta troncal con el alimentador. Sin embargo, las tarjetas preferenciales para estudiantes permiten pagar medio pasaje, con un costo de S/1,60 y S/1,75, respectivamente, mientras que las de pase libre exoneran totalmente el pago a las personas con discapacidad acreditadas ante el Conadis.

