Sociedad

Reportan tendencia decreciente del embarazo adolescente desde el 2022

En lo que va del año se reportan más de 9 mil adolescentes gestantes, según datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, sigue siendo un problema que se debe abordar desde los hogares.

Embarazo
Embarazo

El embarazo adolescente sigue siendo un problema porque presenta mayor riesgo para la salud de la madre y el bebé. No obstante, hay una tendencia decreciente desde el año 2022 con respecto a la cantidad.


Según el analista de datos Juan Carbajal, en lo que va del año se reportan 9.815 adolescentes gestantes. Esto de acuerdo a la última actualización al 21 de agosto, por parte del Minsa-Reunis. El año pasado se reportaron 16.687 y en el 2023 más de 17 mil.

lr.pe


Desde esa perspectiva, es importante acompañar la salud sexual y reproductiva de adolescentes desde el hogar, pero también desde los centros de salud del primer nivel de atención y los espacios comunitarios.

larepublica.pe

Hablar sin prejuicios


El Dr. Raúl Larrauri, Jefe de Red y Contratación de RIMAC recomienda hablar claro y sin prejuicios. “Conversar con naturalidad y respeto sobre sexualidad es una forma concreta de cuidar. Lo ideal es empezar antes de los 12 años, adaptando el mensaje a cada etapa”, asegura.


Asimismo, recomienda acudir a establecimientos del primer nivel para recibir orientación gratuita sobre métodos anticonceptivos, salud menstrual, ITS y planificación familiar. “Acudir a estos espacios permite detectar embarazos no planificados en etapas tempranas o brindar apoyo emocional cuando hay dudas o temores”.


Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022, la edad promedio de inicio de vida sexual en Perú es de 18.3 años, aunque baja a 17.5 en zonas rurales. Incorporar la salud sexual y reproductiva como parte natural de la crianza y del cuidado familiar no solo previene situaciones como el embarazo adolescente o las infecciones de transmisión sexual: también refuerza la autoestima, el autocuidado y la toma de decisiones responsables en los jóvenes.


Hay que destacar que a nivel comunitario, los equipos de medicina familiar cumplen un rol decisivo, su presencia en barrios, colegios y ferias de salud les permite crear vínculos de confianza con las familias, identificar riesgos de forma temprana y brindar acompañamiento personalizado.

