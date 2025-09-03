HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes forzaron chapas para ingresar a vivienda, pero vecinos los enfrentan y frustran el robo en Juliaca

Los sujetos aprovecharon la ausencia de los propietarios, que habrían salido a un compromiso, y aunque vecinos y policías iniciaron una persecución, los delincuentes lograron huir en una camioneta.

Los delincuentes forcejearon la chapa de una vivienda ubicada en la urbanización Alexander para ingresar a robar, pero fueron sorprendidos por vecinos de la zona. Foto: Composición LR / Cortesía
Los delincuentes forcejearon la chapa de una vivienda ubicada en la urbanización Alexander para ingresar a robar, pero fueron sorprendidos por vecinos de la zona. Foto: Composición LR / Cortesía

Vecinos valientes frustraron un robo en una vivienda tras enfrentarse a un grupo de delincuentes que intentaron ingresar a robar en un inmueble forzando la chapa de la puerta principal. Según testigos, los sujetos habrían llegado en una camioneta blanca y, al notar movimientos extraños en la zona, decidieron actuar rápidamente.

El hecho ocurrió la noche de ayer en una vivienda ubicada en la urbanización Alexander, en el cruce del Polígono con la avenida Circunvalación, en la ciudad de Juliaca. Minutos antes, los propietarios del inmueble habían salido supuestamente a un compromiso, lo que habría sido aprovechado por los delincuentes para intentar ingresar sin ser detectados.

Al percatarse de la situación, los vecinos salieron de sus casas y enfrentaron a los ladrones, quienes según testigos se vieron obligados a huir a toda velocidad en dirección a la salida hacia Puno.

Minutos después, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar tras el llamado de alerta. Se inició un operativo de búsqueda en viviendas deshabitadas cercanas, ante la sospecha de que alguno de los delincuentes pudiera haberse escondido. Sin embargo, no se logró ninguna captura.



lr.pe

Vecinos dicen que no permitirán delincuentes en la zona

Los vecinos advirtieron que están organizados y no permitirán que los delincuentes acechen la urbanización. Además, solicitaron mayor presencia policial en la zona para reforzar la seguridad y evitar que hechos similares se repitan. Por otro lado, los efectivos continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los sujetos.

