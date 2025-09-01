Módulo judicial en violencia familiar de la Corte de Lambayeque realiza formación sobre Ley N.º 30364 en centro juvenil José Quiñones Gonzales

Se acordó una segunda capacitación para el personal que no pudo asistir. Fuente: Difusión.

El jueves 28 de agosto de 2025, en horas de la tarde, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) desarrolló una jornada de capacitación especializada en el Centro Juvenil “José Quiñones Gonzales”, ubicado en el Km. 09 de la carretera Pimentel.

La actividad, dirigida al personal adscrito (psicólogos, trabajadoras sociales y educadores sociales), fue inaugurada por el director de la institución, Sr. Elmer Cubas Cubas, y estuvo a cargo de la abogada Jhois Etel Chiclote Rodríguez, el psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga y la educadora Claudia Paredes Ventura.

Durante la formación se abordaron temas centrales como:

El propósito de la Ley N.° 30364.

Los tipos de violencia contemplados en el artículo 8°.

Las personas protegidas por la norma.

Medidas de protección en el marco de la ley.

Causas y consecuencias de la violencia familiar.

Infracciones a la Ley Penal, según el artículo 122-B del Código Penal.

Asimismo, se dialogó sobre la violencia sexual, explicando su definición, indicadores físicos, formas de revelación de las víctimas y comportamientos sexualizados asociados a experiencias traumáticas. También se señalaron aspectos inespecíficos como síntomas de ansiedad, problemas de sueño, retraimiento social y miedo a la soledad.

Al término de la jornada, el Módulo Judicial y el director del Centro Juvenil acordaron programar una segunda capacitación dirigida al personal que no pudo asistir por motivos de horario.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Módulo Judicial Integrado, reafirma su compromiso en la prevención y lucha directa contra la violencia familiar, fortaleciendo las capacidades de los profesionales que trabajan en espacios de atención a jóvenes.