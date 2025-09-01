Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia por la noche.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
31ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia por la noche.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.