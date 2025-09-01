HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
CAÑAVERAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.

LA CRUZ - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.

PAPAYAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

PUERTO PIZARRO - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.

TUMBES - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
21ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
