Delincuentes detonan explosivo en cajero automático para robar en Ate: crearon sistema cableado

En horas de la mañana se reportó un ataque contra un cajero automático dentro de un agente bancario de Compartamos, ubicado en el distrito de Ate. De acuerdo con las imágenes, se registraron daños materiales en la fachada de la entidad financiera.

Precisamente, el artefacto explosivo habría sido detonado en la zona donde se retiran los billetes, de acuerdo a las imágenes de Canal N. A través de un sistema cableado, los delincuentes se ubicaron en las afueras del establecimiento desde donde activaron la detonación.

Atacan cajero automático de Compartamos en Ate

Producto de la magnitud de la detonación, los marcos de las mamparas y la estructura metálica de la puerta del establecimiento quedaron en el suelo. Incluso, los vidrios alcanzaron un puente peatonal cercano al agente bancario.

Además, las luces del techo del establecimiento quedaron colgando y parte de la estructura terminaron también en el suelo. Al interior, se evidenció vidrios rotos y, sobre todo, el cajero automático totalmente destruido en la zona donde se entregan los billetes.

Delincuentes utilizaron sistema cableado para la detonación

De acuerdo con las imágenes de Canal N, los delincuentes habrían instalado la bomba con un sistema de mangueras al interior del cajero, luego se posicionaron fuera del establecimiento y activaron la detonación, estableciendo contacto de cables. Se pudo constatar que dejaron cuerdas y elementos que usaron en la vereda. Al respecto, efectivos de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para formar un perímetro e iniciar con las investigaciones correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.