Judicialidad

Grupo La República saluda a los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Piura en su día

Reconocemos la labor de quienes, con compromiso y vocación de servicio, contribuyen a fortalecer la justicia en nuestro país.

Se resalta la labor del equipo de la Corte. Fuente: Difusión.
Se resalta la labor del equipo de la Corte. Fuente: Difusión.

En esta fecha, Grupo La República expresa su más sincero homenaje a todos los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Piura. Su esfuerzo, dedicación y firme convicción en favor de la justicia son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

Los trabajadores judiciales cumplen un rol esencial dentro del sistema de justicia peruano. Entre ellos, destacan la tramitación de expedientes, la gestión documental, el apoyo en audiencias, la atención a los usuarios, así como el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los jueces.

Su labor administrativa y de apoyo jurisdiccional garantiza el correcto funcionamiento de los juzgados, salas y demás órganos judiciales, permitiendo que los procesos avancen con transparencia, orden y eficiencia. Gracias a su compromiso, se facilita el acceso a la justicia para miles de ciudadanos, asegurando que los principios de legalidad, igualdad y respeto a los derechos se lleven a cabo.

Por ello, en este día reconocemos a las mujeres y hombres que, con responsabilidad y vocación de servicio, hacen posible que la justicia llegue a todo el país.

