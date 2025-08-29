Agentes hallaron municiones y explosivos en la vivienda allanada en la cuadra 2 de la calle Cochrane. Foto: Difusión

Agentes hallaron municiones y explosivos en la vivienda allanada en la cuadra 2 de la calle Cochrane. Foto: Difusión

En el Callao, se realizó un megaoperativo conjunto entre miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao. La intervención tuvo como resultado la detención preliminar judicial de seis presuntos integrantes de la organización criminal Los Yepes.

Dicha red delictiva se dedicaba al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de camionetas tipo combi en el Callao, desde el año 2017. Entre sus principales víctimas, se encontraban trabajadores del Mercado Central del Callao, quienes eran obligados a pagar S/10 diarios.

Cae banda criminal que extorsionaba a comerciantes del Mercado Central del Callao

"Se ejecutó la orden de allanamiento a 13 inmuebles vinculados a la red, entre los que figuran 10 viviendas, una comisaría, así como un local comercial y celdas del penal Sarita Colonia, donde está recluido el presunto cabecilla de la organización criminal", señaló la Fiscalía.

Foto: Ministerio Público

En esa línea, el Ministerio Público informó que se detuvo en flagrancia a un agente policial, quien estaría relacionado con el delito de tenencia ilegal de municiones de corto y largo alcance. Cabe precisar que el operativo fue liderado por Christian Céspedes Herrera, fiscal adjunto provincial de la FECOR, y se contó con la participación de 36 fiscales especializados y más de 500 efectivos de División contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Policía Nacional.

Los Yepes: los delitos cometidos y su modus operandi

Según las autoridades, la tesis fiscal indica que la banda criminal habría cometido los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y otros ilícitos desde hace 8 años. Incluso, habría solicitado pagos de entre S/1 y S/5 a comerciantes informales y montos de hasta S/5.000 a formales del Mercado Central del Callao.

Según la Fiscalía, el modus operandi de los sujetos era por medio de chalecos de fiscalización del municipio provincial. "La red amedrentaba a ambulantes con armas de fuego y ocasionó la muerte de una persona que se negó a pagar cupos en abril de 2024", dijo.

