HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Sociedad

Cae banda criminal que extorsionaba a comerciantes del Mercado Central del Callao desde 2017: cabecilla dirigía desde penal

Extorsionadores de la organización criminal Los Yepes cobraban S/5.000 mensuales y S/10 diarios a comerciantes en el Callao.

Agentes hallaron municiones y explosivos en la vivienda allanada en la cuadra 2 de la calle Cochrane. Foto: Difusión
Agentes hallaron municiones y explosivos en la vivienda allanada en la cuadra 2 de la calle Cochrane. Foto: Difusión

En el Callao, se realizó un megaoperativo conjunto entre miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao. La intervención tuvo como resultado la detención preliminar judicial de seis presuntos integrantes de la organización criminal Los Yepes.

Dicha red delictiva se dedicaba al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de camionetas tipo combi en el Callao, desde el año 2017. Entre sus principales víctimas, se encontraban trabajadores del Mercado Central del Callao, quienes eran obligados a pagar S/10 diarios.

PUEDES VER: 170 años después, un nuevo ferrocarril atravesará el Callao: tren subterráneo conectaría con el Aeropuerto Jorge Chávez

lr.pe

Cae banda criminal que extorsionaba a comerciantes del Mercado Central del Callao

"Se ejecutó la orden de allanamiento a 13 inmuebles vinculados a la red, entre los que figuran 10 viviendas, una comisaría, así como un local comercial y celdas del penal Sarita Colonia, donde está recluido el presunto cabecilla de la organización criminal", señaló la Fiscalía.

Foto: Ministerio Público

Foto: Ministerio Público

En esa línea, el Ministerio Público informó que se detuvo en flagrancia a un agente policial, quien estaría relacionado con el delito de tenencia ilegal de municiones de corto y largo alcance. Cabe precisar que el operativo fue liderado por Christian Céspedes Herrera, fiscal adjunto provincial de la FECOR, y se contó con la participación de 36 fiscales especializados y más de 500 efectivos de División contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Policía Nacional.

PUEDES VER: Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

lr.pe

Los Yepes: los delitos cometidos y su modus operandi

Según las autoridades, la tesis fiscal indica que la banda criminal habría cometido los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y otros ilícitos desde hace 8 años. Incluso, habría solicitado pagos de entre S/1 y S/5 a comerciantes informales y montos de hasta S/5.000 a formales del Mercado Central del Callao.

Según la Fiscalía, el modus operandi de los sujetos era por medio de chalecos de fiscalización del municipio provincial. "La red amedrentaba a ambulantes con armas de fuego y ocasionó la muerte de una persona que se negó a pagar cupos en abril de 2024", dijo.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El día más frío del año: distritos de Lima y Callao amanecen con temperaturas mínimas de 14°C y lloviznas persistentes, según Senamhi

El día más frío del año: distritos de Lima y Callao amanecen con temperaturas mínimas de 14°C y lloviznas persistentes, según Senamhi

LEER MÁS
170 años después, un nuevo ferrocarril atravesará el Callao: tren subterráneo conectaría con el Aeropuerto Jorge Chávez

170 años después, un nuevo ferrocarril atravesará el Callao: tren subterráneo conectaría con el Aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
Independencia: mujer trans reportada como desaparecida es hallada sin vida y allegados exigen justicia

Independencia: mujer trans reportada como desaparecida es hallada sin vida y allegados exigen justicia

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS
El día más frío del año: distritos de Lima y Callao amanecen con temperaturas mínimas de 14°C y lloviznas persistentes, según Senamhi

El día más frío del año: distritos de Lima y Callao amanecen con temperaturas mínimas de 14°C y lloviznas persistentes, según Senamhi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota