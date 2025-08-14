HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Surquillo refuerza seguridad vial en colegios con apoyo del MTC y Touring

El MTC, el Touring y la municipalidad de Surquillo ejecutan mejoras en vías y entornos escolares para reducir accidentes y garantizar la protección de estudiantes.

Refuerzan seguridad vial en colegios de Surquillo. Foto: Composición LR/ Archivo GLR
Refuerzan seguridad vial en colegios de Surquillo. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con el Touring y Automóvil Club del Perú y la municipalidad de Surquillo, desarrolla un plan integral para reforzar la seguridad vial en los exteriores de colegios del distrito. El objetivo es prevenir accidentes y mejorar la movilidad en zonas escolares.

Este proyecto forma parte del programa nacional Entornos Escolares Seguros, que ya implementó más de 900 zonas protegidas en todo el país. Ahora, esta iniciativa beneficiará a 2,857 estudiantes en los colegios San Vicente de Paúl y la Institución Educativa Nº 6049 Ricardo Palma.

La iniciativa forma parte del plan 'Entornos Escolares Seguros'. Foto: Composición LR<br><br>

La iniciativa forma parte del plan 'Entornos Escolares Seguros'. Foto: Composición LR

Mejoras en infraestructura vial y señalización en Surquillo

Las acciones incluyen la instalación de señalética moderna, accesos inclusivos con rampas para personas con discapacidad, ampliación de cruces en esquinas y la creación de espacios peatonales seguros. “Esta intervención tendrá un impacto directo en la reducción de accidentes, el ordenamiento del tránsito en horarios críticos de ingreso y salida escolar, y el incremento de zonas verdes”, señaló Saida Jerí, jefa de Movilidad del Touring.

En la actualidad, alrededor del 10% de los siniestros fatales ocurre cerca de colegios, por lo que estas obras buscan mitigar riesgos y fomentar entornos seguros para estudiantes y peatones.

Financiamiento y ejecución de las obras

El presupuesto inicial es de S/ 50,000, de los cuales S/ 36,000 provienen de una donación del Touring y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en materiales y mobiliario urbano. La municipalidad de Surquillo se encarga de la ejecución, mientras que el MTC supervisa la correcta aplicación de los estándares técnicos de diseño y señalización para el control de velocidad.

PUEDES VER: Corpac invertirá S/190 millones en equipos aeroportuarios, el monto más alto en dos décadas

lr.pe

Campañas y participación ciudadana

Además de las obras físicas, se implementan campañas de educación vial dirigidas a estudiantes, familias y docentes, así como actividades de urbanismo táctico que promueven el uso seguro del espacio público. Estas jornadas incluyen pancartas, desfiles internos y dinámicas educativas para consolidar una cultura de movilidad responsable.

Los trabajos en Surquillo iniciaron en junio y culminarán en la segunda mitad de agosto, con cierres parciales y desvíos temporales coordinados por la Policía Nacional y el serenazgo distrital para mantener el orden vehicular y peatonal.

