Un curioso caso se suscitó en un distrito de Lima Sur el último miércoles 28 de mayo. La señora Mery, una vecina de dicho distrito, fue multada con S/2.600 por la Municipalidad de Surquillo tras alimentar ardillas en uno de los parques cercanos a su hogar. Con gran indignación, la mujer jubilada, que se dedica a la venta de cosméticos y comida, dijo que a las autoridades solo les importa su vida y no la de los demás.

"No les interesa lo que le pasa a los animales", expresó Nery, subrayando que considera una injusticia lo que le está ocurriendo por alimentar a animales que se encuentran fuera de su hábitat, como las ardillas.

Mujer muestra su indignación tras ser multada con S/2.600 por alimentar ardillas en Surquillo

La señora Nery precisó que hay personas que pareciera no interesarle la vida de los vecinos y de los animales en el distrito. Asimismo, precisó no considera justo ver a los animales abandonados, pasando hambre y no ayudarlos para que esto vuelva a ocurrir.

"Mi corazón no puede permitir la injusticia con los animalitos abandonados. Las ardillas lógicamente no están en su hábitat y me rompe el corazón. Los animalitos se van a mirarme por la ventana de mi dormitorio, pidiéndome alimento", precisó Nery, escenificando su gran relación con el cuidado de animales.

Señora Nery habría sido multada tras haber sido denunciada por los vecinos

El último miércoles 28 de mayo, La Municipalidad de Surquillo indicó que habrían multado con S/2600 a la señora Nery luego de que los vecinos de la zona denunciaran que una persona estaría alimentado a un grupo de animales en los parques de la zona. Según indicó Julio Manos Alva, jefe del cuerpo de inspectores municipalidades, la ciudadana ya había sido advertida previamente sobre esta infracción a la normativa local. "Dimos a conocer posibles acciones que tipifican como una infracción en el distrito", expresó.

En ese sentido, la señora multada precisó que las ardillas la observan desde la ventaja de su habitación (casa) que da con el parque para que les den comida. "Ellos me observan y se ponen con las manitos cerradas, como rezando y sentaditos en las ramas. Como hago yo para no apiadarme de ellos y darles el alimento. Ahora, si se les cae y las palomas comen lo que las ardillas sueltan, yo no puedo evitarlo", sentenció la señora Nery.

