La Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que el sereno fue separado de su cargo porque cometió una falta grave al atropellar a una vecina del distrito. | Foto: composición LR | difusión

Un sereno de San Juan de Miraflores (SJM) atropelló a una vecina que caminaba por la vereda. De acuerdo con las cámaras de seguridad, varias motos del Serenazgo manejaban por la zona. Sin embargo, uno de los trabajadores municipales manejó a gran velocidad sobre la acera y embistió con brusquedad a la mujer, quien cayó al suelo adolorida. Tras el impacto, los serenos se detuvieron y la auxiliaron.

Ante esta negligencia, las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en las calles de SJM e identificaron al responsable, quien responde al nombre de Erick Huamán Ayaucan. El trabajador fue separado de sus funciones por cometer una falta grave al atropellar a una vecina del distrito.

Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores

Luego del accidente, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado para informar que el sereno ya no continuará laborando en el distrito y que el caso fue puesto a disposición de la Policía Nacional para que se realicen las investigaciones correspondientes.

"Sabemos que ninguna acción puede revertir lo sucedido, pero queremos expresar nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todos nuestros vecinos. Por ello, estamos realizando un seguimiento constante al estado de salud de la señora afectada. Nos mantendremos cercanos y atentos a su evolución, esperando su pronta y total recuperación", añadió la comuna.

Comunicado de SJM sobre accidente.

Canal de ayuda

