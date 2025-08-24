Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho
El sereno responsable del accidente en San Juan de Miraflores fue identificado tras ser grabado por las cámaras de seguridad del distrito. Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones del caso.
Un sereno de San Juan de Miraflores (SJM) atropelló a una vecina que caminaba por la vereda. De acuerdo con las cámaras de seguridad, varias motos del Serenazgo manejaban por la zona. Sin embargo, uno de los trabajadores municipales manejó a gran velocidad sobre la acera y embistió con brusquedad a la mujer, quien cayó al suelo adolorida. Tras el impacto, los serenos se detuvieron y la auxiliaron.
Ante esta negligencia, las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en las calles de SJM e identificaron al responsable, quien responde al nombre de Erick Huamán Ayaucan. El trabajador fue separado de sus funciones por cometer una falta grave al atropellar a una vecina del distrito.
Luego del accidente, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado para informar que el sereno ya no continuará laborando en el distrito y que el caso fue puesto a disposición de la Policía Nacional para que se realicen las investigaciones correspondientes.
"Sabemos que ninguna acción puede revertir lo sucedido, pero queremos expresar nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todos nuestros vecinos. Por ello, estamos realizando un seguimiento constante al estado de salud de la señora afectada. Nos mantendremos cercanos y atentos a su evolución, esperando su pronta y total recuperación", añadió la comuna.
Comunicado de SJM sobre accidente.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
