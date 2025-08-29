Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar a cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar a cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar durante el día y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar a cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar a cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar a cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar a cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.