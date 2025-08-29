HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 29 de agosto
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALTO PERÚ - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas y viento moderado.
sábado, 30 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.

CANDARAVE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

CHILUYO - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; heladas y viento moderado.
sábado, 30 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.

ILABAYA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 30 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.

ITE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
sábado, 30 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.

LA YARADA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día.

LOCUMBA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde neblina ;.
sábado, 30 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde neblina ;.

PACHIA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; neblina.
sábado, 30 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; neblina.

PALCA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.

SAMA GRANDE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde ; neblina.
sábado, 30 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; neblina con tendencia a llovizna.

TACNA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde ; neblina.
sábado, 30 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial al atardecer ; neblina con tendencia a llovizna.

TARATA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

VILACOTA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; heladas y viento moderado.
sábado, 30 de agosto
10ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.
Notas relacionadas
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

Histórico futbolista de Alianza Lima reveló si André Carrillo jugaría en Universitario: "Él decía 'monedas son monedas'"

Fiscalías Especializadas culpan al Ejecutivo por falta de presupuesto: "Están en serio riesgo todas las diligencias"

Sociedad

“Pagan o a la otra no se salvan”: conductor de la empresa Santa Catalina es amenazado en plena ruta por falso pasajero

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

La Kábala EN VIVO: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de este jueves 28 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fiscalías Especializadas culpan al Ejecutivo por falta de presupuesto: "Están en serio riesgo todas las diligencias"

Poder Judicial multa a miembros del Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

Ministerio Público contesta a Dina Boluarte y descarta cualquier reglaje contra Nicanor Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota