La mañana de este jueves 28 de agosto se registró un triple choque en la Panamericana Norte en Chiclayo (Lambayeque) que dejó como saldo tres personas heridas. Los vehículos involucrados en este siniestro fueron un volquete, una moderna camioneta y un camión que transporta pollos.

Accidente en Panamericana Norte: chocan en la curva de Vía de Evitamiento en Chiclayo

Los hechos ocurrieron exactamente en la curva de la Vía de Evitamiento al ingreso este del distrito de La Victoria. Las primeras versiones indican que la camioneta de placa M6P-381 fue impactada por el lado izquierdo por el volquete de matrícula C5Q-893, colisión que la llevó a invadir el carril contrario y chocar contra el camión de placa M6I-817, de propiedad de la avícola Lito SAC.

Por la información de testigos se sabe que en la unidad menor solo iba el chofer, quien tuvo que ser rescatado por los bomberos de la Salvadora N. ° 27 al quedar atrapado entre los fierros; mientras que en el camión iban el conductor y copiloto. Todos ellos resultaron heridos y fueron trasladados por personal del SAMU a hospitales en la ciudad de Chiclayo.

Transportistas exigen mayor seguridad vial

Transportistas que pasaban por el lugar indicaron a La República que el peligro es constante en esta curva debido a que los volquetes que trabajan por estos sectores pasan de un lado al otro por encima de la berma central para ahorrar tiempo, sin importarles el riesgo que generan en esta vía rápida. En ese sentido, exigieron que se levante un muro para evitar más maniobras temerarias.

Al cierre de la presente nota, los vehículos protagonistas estaban siendo remolcados a la Comisaría de La Victoria para continuar con las diligencias de ley.

