Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
viernes, 29 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo cubierto durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
viernes, 29 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
viernes, 29 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.