Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
27ºC
6ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
25ºC
3ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
24ºC
4ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado con tendencia a lluvia por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
-1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado con tendencia a lluvia por la tarde.
viernes, 29 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado con tendencia a lluvia por la tarde.
viernes, 29 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
9ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.