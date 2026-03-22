Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

El Senamhi emitió una alerta roja en Perú por intensos vientos en el litoral. | Foto: Andina

El Senamhi emitió una alerta roja en Perú por intensos vientos en el litoral. | Foto: Andina

En el arranque del otoño 2026 en el Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por el aumento de la intensidad del viento en el litoral. El aviso se dirige a zonas costeras de varias regiones y contempla ráfagas que alcanzarían los 46 km/h en algunos puntos.

La entidad precisó que la advertencia estará vigente del domingo 22 (00:00) al martes 24 de marzo (23:59). Además del viento, advirtió condiciones que podrían presentarse durante el evento, como polvo o arena en suspensión, menor visibilidad y cielo cubierto con niebla o neblina cerca del mar, sobre todo en la madrugada, primeras horas del día y al atardecer.

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Alerta roja del Senamhi: regiones y horarios del aviso por vientos en el litoral

El periodo de alerta roja definido comprende tres jornadas consecutivas, con inicio a primera hora del 22 y cierre al final del 24 de marzo. El organismo reportó que el incremento del viento variará según el tramo del litoral, por lo que la señal se mantiene activa todo el rango horario establecido para cada fecha.

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Las regiones consideradas son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y también zonas del litoral comprendidas en ese ámbito. En paralelo al viento, el Senamhi señaló la posibilidad de reducción de visibilidad por levantamiento de partículas, así como episodios de neblina o niebla y mayor nubosidad en sectores próximos a la costa, principalmente en horarios de baja radiación.

Pronóstico por día: así variarán las ráfagas en la costa norte, centro, sur e Ica

Para el domingo 22 de marzo, el pronóstico del Senamhi estima velocidades cercanas a 32 km/h en la costa norte y alrededor de 34 km/h en la costa centro. En la costa sur, los valores previstos se ubican próximos a 20 km/h, mientras que en la costa de Ica se esperan registros mayores, con cifras cercanas a 40 km/h en el día.

El lunes 23 de marzo se proyecta un aumento en la costa norte, con vientos próximos a 37 km/h; en la costa centro se mantendrían alrededor de 34 km/h y en la costa sur cerca de 20 km/h. En Ica, se prevé el valor más alto del periodo, con ráfagas que podrían bordear 46 km/h. Para el martes 24, el escenario volvería a valores similares a los del domingo: 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 20 km/h en la costa sur y aproximadamente 40 km/h en Ica.