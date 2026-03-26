Al borde de un nuevo equilibrio, por Diego García-Sayán

Ya sabemos que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán importa al mundo. Porque, como tantas otras veces, los conflictos en Medio Oriente rara vez se quedan allí. La actual escalada confirma que esa confrontación regional tiene efectos globales inmediatos.

Lo que empezó como ataques selectivos y represalias contenidas está derivando en un cambio cualitativo. Durante años, la rivalidad con Irán se expresó mediante conflictos indirectos —milicias, operaciones encubiertas, presión diplomática— que mantenían una tensión permanente sin guerra abierta. Ese “modelo” colapsó.

Misiles, drones fulminantes y operaciones directas en varios países del Golfo indican un punto de inflexión. La fragilidad del equilibrio es evidente: los países de la región dependen de la protección militar externa, pero su estabilidad económica descansa en la seguridad de las rutas energéticas. El riesgo de escalada es real.

Pero el asunto —sabemos— no es solo militar. Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier interrupción impacta precios, inflación y mercados. La volatilidad energética refleja tanto el temor a una disrupción del suministro como la incertidumbre política.

Lo que está en juego es más profundo: Medio Oriente sigue siendo el punto donde confluyen rivalidades regionales, intereses energéticos y estrategias de las grandes potencias.

¿Existen mecanismos eficaces para contener la escalada? En teoría, sí. El Consejo de Seguridad… Pero hay pocos motivos para el optimismo. La desconfianza acumulada dificulta una salida negociada. Aunque, en el fondo, la diplomacia sigue siendo la única alternativa frente a la lógica de la represalia.

En este contexto, cobra sentido explorar canales no tradicionales.

La voz del Papa León XIV ha advertido sobre una “espiral de violencia” y un posible “abismo irreparable”. Certero… Su intervención, con respaldo internacional —incluida una América Latina hoy demasiado silenciosa—, podría abrir lo que podría ser el único espacio mínimo para contener la escalada, apuntalando y reforzando la eventual diplomacia papal.

Porque, si la confrontación se amplía, no estaremos ante otro episodio regional, sino ante el inicio de una fase más inestable del orden internacional.