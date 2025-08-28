Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a durante el día.
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.