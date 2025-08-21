HOYSuscripcion LR Focus

Adolescente de 16 años acuchilla a hombre dentro de comisaría en Huancayo tras discusión en vía pública

Luego del ataque contra el hombre, el adolescente fue trasladado a la División de Investigación Criminal de Huancayo para que se realicen las diligencias correspondientes y se evalúe su posible reclusión.

Hombre recibió cortes en el cuello, oreja, labios y la ceja. Producto del ataque la víctima tiene alrededor de 30 puntos en el rostro.
Hombre recibió cortes en el cuello, oreja, labios y la ceja. Producto del ataque la víctima tiene alrededor de 30 puntos en el rostro. | Foto: composición LR/Ministerio Público

En la Calle de la Mixtura, ubicada en el distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo, un adolescente de 16 años y un hombre, quien es dueño de una cebichería en la zona, fueron intervenidos y trasladados a la comisaría del distrito antes mencionado luego de una discusión entre ambos que derivó en una pelea en plena vía pública.

En la dependencia policial, ambos sujetos estuvieron horas esperando la llegada de la madre. Durante ese lapso, según ATV, el hombre notó la actitud violenta del menor, el cual se negaba a llegar a un acuerdo a fin de evitar la vía legal. No obstante, eso no sucedió; al contrario, el adolescente aprovechó el momento en el que llegó su madre para extraer una navaja que tenía escondida entre sus prendas y atacar en reiteradas ocasiones el rostro del dueño de la cevichería.

PUEDES VER: Empresario obtuvo licitación por casi S/800.000, cumplió contrato, pero municipalidad anuló pago: vive encadenado frente al consejo y exige justicia

lr.pe

Huancayo: PNP no revisó a menor de 16 años porque fue trasladado como víctima a la comisaría

Cabe señalar que durante el ataque armado del menor en contra del hombre en la comisaría se encontraban 8 policías, los cuales intervinieron después de consumarse el acto. Por su parte el comandante de la comisaría de El Tambo explicó que no se le revisaron las pertenencias al adolescente, dado que es un menor de edad y entró, en un principio, en calidad de víctima.

Tras el ataque, el adolescente fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Divincri) para que se procedan con las diligencias correspondientes. A su vez, efectivos PNP también verificaron sus antecedentes policiales a fin de determinar su potencial traslado a un centro de reclusión de menores.

PUEDES VER: Joven bailarina se lanzó de auto para evitar choque en Huancayo, pero fue atropellada por las llantas y murió tras 6 días internada

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

