MTC minimiza el paro de transportistas y asegura que "no existe" pese a aumento de extorsiones y violencia

Este 21 de agosto, conductores, cobradores y más trabajadores del sector transporte salieron a protestar debido a las constantes extorsiones y asesinatos que están afectando este y otros sectores del país. En una movilización convocada por la Unidad Gremial del Transporte Urbano, que incluye a gremios de Lima y Callao, se concertó un recorrido por diversas zonas del Centro de Lima y el cese de sus actividades; sin embargo, no todos acataron esta medida.

En este sentido, César Sandoval, representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), indicó en varias oportunidades, días antes del inicio de protestas, que el paro no se daría. Así, este jueves 21, al rededor de las 6:00 a.m., minimizó la medida y reafirmó ante los medios que el sector continúa con sus labores, a pesar de que la jornada aún no había iniciado y que muchos gremios ya habían confirmado su participación.

Ministro César Sandoval minimizó paro de transportistas de este 21 de agosto

En una rueda de prensa programada desde el centro de gestión y control del transporte urbano en horas de la mañana de este jueves, el titular del Ministerio de Transportes indicó que "gremios formales" vienen realizando su jornada con normalidad. "El paro de hoy simplemente no existe. La demanda es regular. Vayamos construyendo el país porque cada día que hay una paralizaciones se pierden millones y con estas pérdidas es que se deja de hacer las obras en hospitales, colegios, etc", afirmó.

Además, minimizó la jornada de lucha y argumentó que, no se debe haber paralizaciones en el país debido a que se pierden millones. Además de que, según indicó, este sector no sería el único víctima de amenzas y asesinatos, sino que es algo que, hoy en día, le sucede a varios ciudadanos. "Las extorsiones no solo suceden en el sector Transporte, también afectan a los señores que tienen una bodeguita, a los comerciantes. Todos estamos siendo afectados", acotó.

Ministro opina sobre chofer baleado en San Juan de Lurigancho

Respecto al atentado en contra del chofer baleado en San Juan de Lurigancho durante horas de esta madrugada, el representante de Transportes lamentó el incidente y dijo que hay quienes buscan entorpecer el desarrollo normal del transporte. "Yo lo lamento mucho, en primer lugar. Cuando se anuncia un paro hay que investigar muy bien sobre cual es el origen, porque, como digo, hay quienes, para entorpecer el desarrollo regular del transporte... No sé de donde podría venir este atentado", concluyó.