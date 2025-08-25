HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruanos dueños de drones no podrán volarlo libremente sin permiso del MTC: estos son los requisitos obligatorios que debes cumplir

El MTC establece un proceso que incluye cursos, solicitudes y exámenes para obtener la certificación. Operar sin documentación puede resultar en sanciones y la incautación del dron.

El uso de drones en Perú ha incrementado en los últimos años, pero requiere la documentación adecuada según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
| Foto: Política y Estrategia

El uso de drones ha ganado popularidad en los últimos años y ha facilitado las tareas de especialistas, así como de peruanos que suelen usarlo para actividades de diversa índole. No obstante, es necesario contar con la documentación respectiva exigida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según la entidad estatal, todos los operadores civiles deberán contar con una acreditación oficial para volar dentro del marco legal. Este documento garantizará que el piloto tiene conocimiento de la normativa aeronáutica y se minimizarán los riesgos ara las personas, los bienes y el medio ambiente, de acuerdo a la Ley N.º 30740.

Por otro lado, facilita la integración con el sistema aeronáutico nacional y promueve un uso profesional del dron. Existen ciertos requisitos que todo operador debe cumplir:

  • Completar un curso teórico-práctico en un Centro de Instrucción de Aviación Civil autorizado por el MTC. La lista de escuelas aprobadas está disponible en el portal institucional de la entidad estatal.
  • Presentar la solicitud en la Mesa de Partes Virtual del MTC, adjuntando la Declaración Jurada (Apéndice B) y una foto tamaño pasaporte.
  • Recibir la programación del examen a través del correo. Próximamente, se habilitará un sistema de reservas en línea.
  • Rendir la evaluación virtual de 30 minutos bajo videollamada, con cámara y micrófono activos, usando Google Chrome actualizado. La nota mínima para aprobar es 75 %.
  • Descargar el resultado en la plataforma virtual y, tras la validación final, recoger la tarjeta de acreditación en Jr. Zorritos 1207, Cercado de Lima.
Todos los operadores de drones deben contar con acreditación oficial, que garantiza el conocimiento de normas aeronáuticas y minimiza riesgos.

Todos los operadores de drones deben contar con acreditación oficial, que garantiza el conocimiento de normas aeronáuticas y minimiza riesgos.

¿Cuál sería la sanción por incumplimiento de los requisitos?

En su más reciente comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recuerda que operar un dron sin cumplir con los requisitos de registro, certificación o los permisos requeridos es una infracción a la ley. Las autoridades pueden solicitar la documentación pertinente en cualquier momento, y la falta de esta podría resultar en la incautación del dron por parte de la Policía Nacional del Perú. 

Uso de drones va en aumento en Perú

Durante la última década, la cantidad de pilotos acreditados ha tenido un notable crecimiento. En 2016, se acreditaron 105 pilotos y, hasta 2025, se han otorgado 2 447 acreditaciones transitorias, sumando un total de 12 936 pilotos.

