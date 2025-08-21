Detienen a coronel de la PNP en Cusco por usar vehículo incautado para fines personales

Un operativo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) terminó con la detención del coronel Aldo Ferruzo Montani, jefe de la División Policial de Sicuani, en Cusco. El oficial fue sorprendido utilizando un vehículo incautado para actividades no relacionadas con sus funciones.

Según fuentes oficiales, el coronel habría cambiado la placa del automóvil antes de emplearlo para trasladarse junto a dos subprefectas, quienes también fueron intervenidas en el operativo.

La Fiscalía y la Inspectoría General de la PNP supervisan el caso. Foto: Gob.pe





Intervención y detalles del caso

La acción policial se realizó al interior del automóvil de placa ST-11-87, el cual estaba incautado y bajo disposición de la autoridad. “Este coronel ha estado utilizando de manera irregular este vehículo. Por tal motivo la Policía Contra la Corrupción ha hecho la intervención pertinente y en este momento se encuentra en calidad de detenido”, declaró el general Julio Becerra, jefe policial en Cusco, a RPP Noticias.

En el vehículo también se encontraban Mariela Benavente Medrano, subprefecta provincial de Canchis, y Erika Imata Mamani, subprefecta del distrito de San Pedro, lo que motivó medidas administrativas inmediatas.

Medidas administrativas y repercusiones

La prefecta regional de Cusco, Gretel Pino, informó que se dispuso el cese inmediato de Benavente Medrano, mientras que la situación de Imata Mamani continúa en evaluación. Ferruzo Montani fue trasladado a la ciudad de Cusco, donde pasó reconocimiento médico legal y permanece detenido mientras se desarrollan las investigaciones en la Dircocor.

Este caso ocurre en un contexto crítico para la PNP: en lo que va del 2025, casi mil agentes fueron detenidos por presuntos delitos, lo que refleja los retos internos en disciplina y lucha anticorrupción.

Investigación en curso

La Fiscalía y la Inspectoría General de la PNP supervisan el caso, que forma parte de las pesquisas por presunto uso indebido de bienes incautados. La Dircocor recordó que su misión es investigar delitos contra la administración pública y colaborar con autoridades judiciales y de control.

El desenlace del proceso mantiene la atención pública sobre la transparencia en la institución policial y el control del uso de recursos incautados en Cusco.