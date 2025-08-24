HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     
Ciencia

Arqueólogos italianos hallan estatua de 3.000 años con huellas “frescas” que desconciertan a la ciencia

El hallazgo se produjo en el lago Bolsena. La figura conserva huellas dactilares intactas pese a no haber sido cocida.

El lago Bolsena resguarda la estatuilla de 3.000 años que conserva huellas humanas intactas.
El lago Bolsena resguarda la estatuilla de 3.000 años que conserva huellas humanas intactas. | SopranoVillas

En el fondo del lago Bolsena, en el centro de Italia, un equipo de arqueólogos subacuáticos recuperó una estatuilla de arcilla que ha sorprendido a la comunidad científica. La pieza, datada en más de 3.000 años de antigüedad, conserva con detalle las huellas humanas de su creador, un fenómeno de preservación excepcional que plantea interrogantes a la ciencia.

El objeto, de forma femenina y aspecto rudimentario, fue localizado en el yacimiento sumergido de Gran Carro di Bolsena. Lo que desconcierta a los expertos es que nunca pasó por un proceso de cocción, un detalle que en teoría debería haber acelerado su deterioro. Sin embargo, las marcas permanecen intactas, incluso la impresión de un tejido en la arcilla.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren una cruz cristiana en Abu Dabi que revelan que unas casas de hace 1.400 años eran habitadas por cristianos

lr.pe

Un poblado sumergido revela sus secretos

El descubrimiento tuvo lugar en una zona que albergó un antiguo poblado construido sobre pilotes, donde durante más de tres décadas se han hallado restos de la Edad del Hierro y del Imperio romano. Allí se han documentado estructuras de piedra, fragmentos de cerámica, monedas y pilotes de madera que revelan la continuidad del asentamiento a lo largo de siglos.

La recuperación de la figura fue realizada por el Servicio de Arqueología Subacuática en coordinación con buzos del Estado, dentro de un programa de investigación que busca comprender mejor la vida cotidiana de las comunidades prehistóricas que habitaron el lugar.

Encuentran una estatuilla de hace 3.000 años con las huellas dactilares de su creador

El descubrimiento fue documentado y posteriormente compartido en National Geographic.

PUEDES VER: Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

lr.pe

El enigma de la conservación

Lo más intrigante del hallazgo es el estado de conservación de la estatuilla. A pesar de estar elaborada con arcilla sin cocer, conserva detalles como las huellas dactilares y la textura de un tejido bajo el pecho. Los arqueólogos señalan que esto podría deberse a las propiedades volcánicas del lago, cuyas aguas termales alcanzan hasta 40 °C y contienen minerales que frenan la descomposición.

Este fenómeno ha abierto nuevas líneas de investigación sobre cómo los ambientes subacuáticos influyen en la preservación de materiales arqueológicos. Para los científicos, se trata de un caso único que ofrece información valiosa sobre los procesos de degradación y conservación de objetos milenarios.

Encuentran una estatuilla de hace 3.000 años con las huellas dactilares de su creador

Los objetos descubiertos servirán como recursos para investigación a futuro.

PUEDES VER: Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

lr.pe

Más que un objeto ritual

Aunque este tipo de figuras suelen aparecer en contextos funerarios, la ubicación en un área residencial ha llevado a plantear hipótesis distintas. Su reducido tamaño, que cabe en la palma de la mano, sugiere un posible uso en rituales domésticos o como símbolo dentro del hogar.

El Ministerio de Cultura italiano subrayó que, a pesar de su aparente simpleza, la pieza representa una fuente de información esencial para entender las creencias y prácticas de las comunidades prehistóricas. El hallazgo ya es considerado uno de los más enigmáticos de la arqueología subacuática en Europa.

Notas relacionadas
Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

LEER MÁS
No es neandertal ni humano: un cráneo de hace 300.000 años encontrado en Grecia pertenecería a una especie desconocida

No es neandertal ni humano: un cráneo de hace 300.000 años encontrado en Grecia pertenecería a una especie desconocida

LEER MÁS
Arqueólogos descubren una cruz cristiana en Abu Dabi que revelan que unas casas de hace 1.400 años eran habitadas por cristianos

Arqueólogos descubren una cruz cristiana en Abu Dabi que revelan que unas casas de hace 1.400 años eran habitadas por cristianos

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La NASA detecta el agujero negro supermasivo que devora todo a su paso: se 'come' 40 veces más materia que otros similares

La NASA detecta el agujero negro supermasivo que devora todo a su paso: se 'come' 40 veces más materia que otros similares

LEER MÁS
Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

LEER MÁS
El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS
Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

LEER MÁS
Así descubrieron una tumba intacta con 110 kilos de oro y reliquias únicas: tesoro superó los US$90 millones

Así descubrieron una tumba intacta con 110 kilos de oro y reliquias únicas: tesoro superó los US$90 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Ciencia

Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

'Luna de sangre': ¿Qué dice la NASA de este inusual fenómeno que será visible en septiembre del 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota