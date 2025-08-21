Cusco revivirá el Qhapaq Situwa Raymi: el ritual que une al hombre, la naturaleza y los dioses

Evento cultural inicia el 26 de agosto. Créditos: Luis Álvarez / La República. | Fuente: Luis Álvarez / La República | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Evento cultural inicia el 26 de agosto. Créditos: Luis Álvarez / La República. | Fuente: Luis Álvarez / La República | Créditos: Luis Álvarez / La República.

El próximo 26 de agosto, por la tarde, la explanada del templo inca del Qorikancha será escenario de una de las ceremonias incas más trascendentes: el Qhapaq Situwa Raymi, rito de purificación que marcaba el inicio del tiempo de siembra y lluvias en el antiguo Tawantinsuyo.

La escenificación, institucionalizada por el Colegio El Carmelo desde el año 2013, se ha consolidado como un evento cultural de gran relevancia que trasciende lo escolar y busca revitalizar el encuentro armonizador entre el hombre, la naturaleza y las deidades andinas.

Puedes ver: Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

Respaldada en crónicas de Betanzos, Molina, Garcilaso de la Vega y Guamán Poma, la ceremonia se recrea con el uso del runasimi (quechua) y el Mosoq Willka Nina, el fuego sagrado, como elementos centrales. Desde el 2015, el evento cuenta con el reconocimiento de la Municipalidad del Cusco y el apoyo de la Emufec, reafirmando su valor cultural.

El Qhapaq Situwa Raymi 2025 no solo es una puesta en escena artística, sino también una propuesta pedagógica que busca fortalecer la identidad intra e intercultural de las nuevas generaciones, revitalizar las culturas vivas como patrimonio inmaterial y promover el diálogo de saberes desde la cosmovisión andina.

A lo largo de sus 62 años de vida institucional, el Colegio El Carmelo ha mantenido el compromiso de rendir homenaje al Cusco y de vivenciar el “Allin Kawsay” o buen vivir, reafirmando la vigencia de la memoria ancestral en pleno siglo XXI.