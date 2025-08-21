Las autoridades consideraron que se trató de un hecho fortuito tras la falsa alarma generada por el menor de 3 años. Foto: Composición LR/J. Echarri

Las autoridades consideraron que se trató de un hecho fortuito tras la falsa alarma generada por el menor de 3 años. Foto: Composición LR/J. Echarri

A punto de realizar un vuelo, se activaron los protocolos de seguridad tras una falsa alarma provocada por un menor de 3 años, quien alarmó a los pasajeros y a las autoridades al pronunciar la palabra "bomba". Ante ello, el embarque del vuelo LA2025 se vio interrumpido mientras la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú realizaba la inspección respectiva.

Tras la alarma, las actividades en el aeropuerto se paralizaron momentáneamente. Afortunadamente, el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que no se hallaron explosivos dentro de la aeronave de Latam que tenía como destino Lima. “En este momento se ha descartado totalmente la existencia de una bomba dentro del avión”, declaró el oficial.

Protocolos de seguridad se activaron tras la alarma de bomba

Tras la alerta, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad de CORPAC, que incluyeron el traslado del avión a una zona segura, el desembarque de aproximadamente 180 a 200 pasajeros y la revisión exhaustiva de la nave y el equipaje mediante canes especializados y la unidad de desactivación de explosivos (UDEX).

El general Becerra precisó que los padres del menor se mostraron desconcertados y no enfrentan responsabilidad alguna, ya que se trató de un hecho fortuito. “Estamos hablando de un niño de tres años. No hay ninguna situación que implique sanción o denuncia contra los padres”, aclaró.

Vuelo continuó con normalidad tras la falsa alarma

El resto de vuelos en el terminal aéreo operó con normalidad mientras se ejecutaban los protocolos. Tras culminar la inspección y el reembarque de los pasajeros, la aeronave quedó autorizada para retomar su itinerario.

Las autoridades policiales recomendaron a los pasajeros mantener la calma ante este tipo de situaciones, destacando que la rápida respuesta permitió descartar cualquier riesgo en menos de dos horas.

Comunicado de Corpac tras lo sucedido

Comunicado de Corpac tras lo sucedido. Foto: Corpac

Al respecto, Corpac emitió un comunicado luego de la alarma por la falsa bomba generada por un menor de 3 años. "Se activaron los protocolos de seguridad tras una falsa alarga originada luego que un menor de edad pronunciara la palabra "bomba" (...) Corpac exhorta a los padres de familia a orientar a sus hijos para evitar situaciones que generen alarma y reafirma su compromiso con la seguridad aérea", se lee en el pronunciamiento.

