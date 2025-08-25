HOYSuscripcion LR Focus

Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Sociedad

Dictan cadena perpetua para el ‘Cholo Mauri’, uno de los peruanos más peligrosos en Argentina

Mauricio Marca Choque (31) fue procesado por homicidio agravado. Se trata de uno de los criminales más peligros que domina, a sangre y fuego, la famosa villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Fue sentenciado junto a su cómplice, un boliviano siete años menor.

Cholo Mauri, narco peruano sentenciado a cadena perpetua en Argentina.
Viajando despreocupado y una billetera llena de dólares, el peruano Muricio Matías Marca Choque, alias Cholo Mauro o De la Ghetto, fue arrestado por agentes federales. Así fue narrada por los medios argentinos la captura de este criminal, a quien definen como uno de los personajes más violentos de una mafia que domina, a sangre y fuego, la famosa villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

‘Cholo Mauri’ fue condenado el viernes a prisión perpetua como "coautor del delito de homicidio agravado criminis causa por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con un arma de fuego (para ocultar otro delito y lograr la impunidad)".

La máxima pena también fue dictada para su cómplice, el boliviano Ruven Arce Alonoka, alias Cara de Bota. Estos criminales, de 31 y 25 años, están pesos en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.

Ellos son acusados de haber cometido el homicidio de Harold Jorge ‘Popeyín’ Vacarezza Alpiri, ocurrido en octubre de 2022. Este era un lugarteniente de Marco Estrada Gonzáles, el capo narco conocido como Marcos  y que fue expulsado de la Argentina.

El crimen fue cometido con un argumento poco frecuente: que se trató de un homicidio motivado en la intención de lograr mantener su dominio sobre una zona de venta de drogas.

Las autoridades argentinas recordaron que "hace 20 años la zona es controlada por la organización que inicialmente encabezaba el peruano Marco Estrada Gonzáles, alias 'Marcos', pero que, tras su condena, la banda se reestructuró bajo el mando de Johnny Ray 'Pantro' Arnao Quispe y Ulises 'Pitufo' Romero Godoy, quienes impartían directivas al resto de los integrantes del grupo, supervisaban el negocio y recibían las ganancias".

Marca Choque se trasladó a otra organización que operaba en el interior del barrio Mugica (Lugano), liderada por su hermanastro Raúl Martín Maylli Rivera, alias 'Dumbo', pero, tras la detención de Arnao Quispe y Romero Godoy, retornó a la villa 1-11-14 para controlar la venta de drogas.

Un detalle para nada menor: en noviembre de 2022 se allanó la casa de Marca Choque. Allí, además de droga, se encontró una pistola Colt con cuatro municiones, un revólver calibre 32 largo, marca Rubí Extra, y una pistola Browning 9 milímetros con inscripción de la "Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

Esta última, de acuerdo al peritaje balístico, fue una de armas utilizadas para asesinar a ‘Popeyín’ Vacarezza Alpiri.

‘Cholo Mauri’ es considerado uno de los personajes principales y más violentos en el nuevo reacomodamiento de la banda narco liderada históricamente por ciudadanos peruanos y que opera en la villa 1-11-14.

 Durante 2021 y 2022 la estructura de la organización se mantuvo vigente, tanto a través de miembros antiguos como de nuevos integrantes, que se ha mantenido el dominio territorial ejercido sobre el sector histórico sin que se puedan desarrollar actividades lícitas ni ilícitas sin la conformidad de la banda y que en ese sector la actividad principal sigue siendo la venta de estupefacientes, aunque veremos también que se han incorporado otras actividades ilícitas como la extorsión.

Tienen el dominio territorial sobre ´el Sector de Los Peruanos´ dentro de la villa 1-11-14, no se ha visto modificado de modo alguno y continúa abarcando desde la manzana 13 a las manzanas 25 y 31 del barrio.

Los líderes históricos de la organización narco asentada en la villa 1-11-14 fueron Marcos y su hermano Fernando Estrada Gonzáles, alias Pity.

Hoy Cholo Mauri y Cara de Bota están presos y seguirán por varias décadas más debido a un fallo sin precedentes dictado en los Tribunales argentinos.

Cuando empezaron a ‘batutear’ en el negocio del narcomenudeo en el Bajo Flores, ambos aspiraban a ser los capos de la droga. Pero no será así. Sus nombres estarán asociados a los años que pasarán presos hasta que dejen de existir.

